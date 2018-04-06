推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：滋补强身

推荐人群：一般人群均可，尤其是需要增加蛋白质摄入的儿童、孕妇、老人及病后恢复人群。

材料：虾仁100g、鸡蛋2个、嫩豆腐300g、葱花及姜片适量（2~3人量）。

烹调方法：虾仁洗净，豆腐切成见方小块，鸡蛋加入少许食盐调散备用，在锅中放入清水1.5L，武火煮开，放入鸡蛋，边放边搅动，使蛋花均匀分布，然后放入豆腐、虾仁、姜片稍煮5~10分钟，最后放入几滴花生油、葱花、食盐，也可根据个人口味放入芝麻油等。

汤品点评：光听此汤名就感觉到满满的蛋白质，确实如此，今天给大家带来的就是一个营养丰富、优质蛋白质含量高、容易咀嚼的汤水，所以对于需要补充营养的老、幼、妇、儿最适合不过。虾仁是名副其实的高蛋白低脂肪食物（对虾每100g含蛋白质18.6g，脂肪0.8g），中医认为，虾性温味甘，具有补肾壮阳、通乳的功效；鸡蛋性平味甘，具有滋阴润燥、养血安胎的功效，鸡蛋的蛋白质组成堪称完美，通常作为评价其他蛋白质食物好坏的“标尺”；豆腐味甘性凉，具有生津润燥、益气和胃的功效，豆腐富含大豆异黄酮，对于调节血脂具有积极的作用。

小贴士：此汤水共含约53g蛋白质，如果喝汤吃渣则无需再进食其他荤类食物，鉴于虾及蛋黄富含胆固醇，若高胆固醇血症人群则不宜过多食用。