清新春“味” 正中春“胃”

春天，许多人食欲不振。这是因为春天人体肝气过旺，反而削弱脾胃功能，消化酶分泌减少。脂膏肥腴的食物再难调动食欲，反倒是清新淡雅的食物能打开胃口。日本菜味道轻盈、质感清新，正合适春天的胃。再者，日料摆盘重布局与设计，如诗如画，与春日的基调恰好同步。

昔日广州老牌日料餐厅经典再现

开蚝师右手持开蚝刀，轻轻一拉，蚝壳被撬动，刀一掀盖，“城堡”之门轻松打开了。白浓如奶的蚝珠占满整个“蚝屋”，饱满成熟，肌里白嫩，恰似风情万种的女主人，浑身上下散发诱惑。把生蚝送到嘴巴，略抬高蚝尾，只消用叉子轻轻挑动蚝珠，它立马顺势投“嘴”送“食”。甘甜、带着淡淡的果香与海洋的气息，细嚼之下更有奶油的韵味。不加任何蘸料，就这么品味，最能尝试到本来味道。这，是来自日本的室津生蚝。室津湾坐落在两个河川之间，从高山潺潺地流下的甘泉带来的丰富矿物营养，为生蚝的成长提供了得天独厚的生长环境。虽然生长期只有一年，却能达到1/3巴掌的大小。目前，在白天鹅宾馆流浮阁咖啡厅能吃上，但赏味期有限，只到4月11日，欲试从速。

室津生蚝只是流浮阁“平田经典美食双周”主题自助餐中的一味，美好可不止于此。平田二字，对广州人而言相当亲切。白天鹅宾馆的平田餐厅是广州老牌日料餐厅，是将日本正宗烹调技艺展示在南粤大地上的先行者。前几年，宾馆改造升级，平田停业。所幸的是大部分师傅留了下来，保留住传统日料制作手法，何建明师傅就是其中一位。这一次，何师傅再现经典，他依据当年餐厅最受食客欢迎的经典味道设计了和风经典会席料理餐，尝味期只到下周三。

茶壶汤的杯子就盖在茶壶之上，取下斟上一杯，汤色清冽，其味清甜，瞬间能将一身疲惫一扫而空。这是用昆布和鲣鱼干浸出的汤，加松茸与虾煮成。

梅子秋刀鱼和鳗鱼饭亦是当年食客追吃的经典。经过何师傅长达2个小时的秘制，秋刀鱼连骨头都酥软了，木鱼汤入味，鱼皮却丝毫无损；鳗鱼饭更是精彩，啖啖鳗鱼肉的背后，是师傅们手工拔鱼刺的功夫与细心，一条鳗鱼4行骨，鱼刺从头到尾布满，可想而知多繁琐。饭面上那片生烤的鳗鱼，连皮都是脆香的，那是用烤制的功夫以及鳗鱼汁的功劳。鳗鱼汁用味林和清酒等调制而成。米饭粒粒分明，富有黏性，香糯而柔软。此外，当年的代表作名古屋风鸡翼、章鱼小丸子、天妇罗、鲭鱼幽庵烧以及各式刺身寿司，也都出来见老食客们了。

日料餐厅主厨发办高潮一波接一波

Omakase，在日料餐厅中意指“主厨发办”。在餐厅里，无菜牌，这一顿吃什么，由主厨说了算。主厨根据当日所获的新鲜食材与价格来设计菜品。番禺汉溪大道东兴南大道的川山料亭正是这样一家餐厅，发办师傅为东哥。最近，平政、池鱼王等都是东哥用得最频繁的鱼。

刺身总是一顿料理中最精彩的部分。光是刺身环节，就有好几道，当然，每一道只是一口，重质不重量，东哥喜欢用鱿鱼海胆来打头阵。他用鱿鱼海胆的鲜，来打开食客对海洋的期待。在他看来，这两者是绝佳的配合，鱿鱼味道清淡却有黏度和甜度，海胆甜鲜味突出，这一口里，海胆最先将舌头俘虏，到最后，才发现“后劲”是鱿鱼。真鲷随后炫酷出场，厨师用日本鼻长炭的烟火来炭烤真鲷，创造独特的烟熏风味。

“平政”在日本刺身鱼中属高级鱼，具有强烈的季节性。掌门人大雄说，从每年的12月到次年4月份尾，是平政最滋味的季节。作为白身鱼，它的口味较为清甜，越是咀嚼，甜味愈出，油脂分布均匀，即便是用到腩部，也不似金枪鱼那般厚重；池鱼王尾随平政之后登场，一年四季皆产，但无比娇贵，鱼油丰富。初入口，是小清新，细嚼之下，鱼油从肉质中渗出，在口腔中引爆，它的出现往往意味着料理进入高潮。余韵缠绵于口中，久久未散。池鱼王的油脂厚却不腻，鱼肉清爽，这种绝佳的口感叫人上瘾。原本，以为这就是高峰，却不料“剑鱼腩”来了个再造巅峰。哇塞！一口牙咬下，鱼汁顷刻飙出，所有的鲜美在此刻解锁。（曾繁莹）