实际年龄≠卵巢生物年龄 精油养护卵巢不靠谱

医学指导/广州市第一人民医院生殖医学中心主任夏薇主任医师

35岁的邓女士在一家外企做高管，平时工作忙碌，出差、应酬比较多，与丈夫结婚好几年，想要生小孩，但几次造人都未果。邓女士情绪也一度比较沮丧。一年多前，邓女士转诊至广州市第一人民医院生殖医学中心寻求治疗。邓女士的卵巢功能评估检查显示，她的双侧窦卵泡数目减少，卵巢功能相关的激素水平降低。这提示邓女士卵巢储备下降，卵巢内卵子快要“耗竭”了！

拿到检查结果，邓女士整个人懵了：“我觉得自己年龄并不大呀，怎么就卵子快要‘耗竭’了？”幸好经过针对性的治疗，并通过采取试管婴儿技术，邓女士去年成功分娩了一名健康男婴。

专家指出，女性的实际年龄并不等于卵巢的生物年龄，抗苗勒氏管激素（AMH）是目前评估卵巢“潜力”最为敏感的指标。年轻女性检测AMH水平，可以评估卵巢储备、避免错过最佳生育年龄；高龄女性检测AMH水平，可准确评估目前的卵巢功能及生育能力，指导进一步的助孕决策。

AMH是评估卵巢储备最敏感的指标

广州市第一人民医院生殖医学中心夏薇主任介绍，临床上经常会碰到一些多年不孕或准备生育二胎的女性，希望了解自己还有没有怀孕的机会。这就需要卵巢储备检查。

卵巢储备是指卵巢皮质区卵泡生长、发育、形成可受精卵母细胞的能力，表现为卵巢中存在的卵泡数量及其内卵子的质量。目前，临床上用来评估卵巢储备的指标主要包括年龄、基础性激素、抗苗勒氏管激素（AMH）、窦卵泡计数（AFC）、抑制素B、基础卵巢体积等。

“近年来，借助AMH的测定，医生可以更准确地为女性评估卵巢储备功能，比基础卵泡刺激素（FSH）预测卵巢储备的价值更高。”夏薇说。

女性出生后，生长卵泡的卵巢颗粒细胞开始分泌抗苗勒氏管激素（AMH），在整个月经周期中相对恒定，随时都可以采集血样进行检测。可以说，AMH是目前评估卵巢储备最敏感的指标，可以及时反映卵巢储备变化的趋势，因此检测AMH并对生育期女性进行适时的生育指导非常必要。研究表明，血清基础AMH水平在0.5~1.1ng/ml之间时，就预示着卵巢储备下降，生育力明显降低。

年龄不能代表卵巢功能的真实状态

年龄是最简便常用的评估卵巢储备的指标，因为高龄女性的卵母细胞数量减少、质量下降，导致自然妊娠率降低。但夏薇提醒，对于某些特殊人群，年龄并不能代表卵巢功能的真实状态，也不是预测卵巢储备的绝对指标。一些年轻女性的卵巢储备下降，就会表现为AMH降低，也就是说，实际年龄并不等于卵巢的生物年龄。

对于年轻女性，检测AMH水平，评估卵巢储备，避免错过最佳的生育年龄；对于高龄女性，检测AMH水平，可准确评估目前的卵巢功能及生育能力，以指导进一步的助孕决策。

高龄试孕半年不成 建议寻求辅助生殖技术

“女性的卵子是稀缺的不可再生资源。23~30岁是最佳生育年龄段，错过了这个年龄段，生育能力就开始走下坡路。”夏薇解释，特别是过了35岁以后的女性，可能要面临卵巢储备功能下降，怀孕的成功率也下降，仅为25岁时的50%。

除此以外，高龄女性怀孕还会因为卵细胞质量下降，与精子相遇后形成的受精卵发育而成的胚胎质量降低，加上环境污染、工作压力等不良因素的刺激，发生胚胎停止发育、流产等风险也会激增。

“像上述案例中的邓女士，我们就建议患者尽快接受试管婴儿技术助孕。时间上需争分夺秒，利用患者仅存的宝贵卵子资源尽快采取试管婴儿技术助其怀孕。”夏薇提醒，建议高龄女性在尝试自然受孕半年内仍没有成功的需积极寻求辅助生殖技术的帮助。

精油养护卵巢？不要盲目听信

经常看到一些美容店宣称可以通过药物（精油）按摩、服用某些保健品延缓卵巢早衰，真的有用吗？夏薇提醒，从医学的角度来说，这些说法和做法都没有科学依据，不要盲目听信。

很多女性年轻时拼事业，经常熬夜，饮食不规律，身体“满负荷”，或者人流次数过多，等到想要孩子的时候就不是那么容易了。日常调节好自己的饮食、作息，加强锻炼，适度减压，其实就是对卵巢最好的保养。

1.饮食方面

女性要经常喝牛奶，摄入鱼、虾等高蛋白食物，不节食不过食，做到营养均衡。

2.锻炼身体

注意劳逸结合，经常锻炼身体，慢跑、瑜伽都是不错的运动方式，通过增强体质，提高自身免疫力。

3.规律作息，充足睡眠

晚上最好11时之前入睡，保障充足的睡眠。

4.保持愉悦的心情

调节自己的心理状态，学会给自己减压，保持愉悦的心情。（伍仞）