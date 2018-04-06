清明饮食攻略！从今天起多吃7种食物

蒿草粑(解毒祛痰)：蒿草粑粑是湖南清明节传统的食物。采摘黄蒿嫩苗，碾碎后和大米粉(或糯米粉)、白糖揉成一个个的小团子，用竹叶包起来蒸熟。黄蒿有清热解毒、祛痰止咳之效，粑粑吃起来清香甘甜，又有嚼劲。蒿草粑粑味道比较甜，建议一次吃1～2个为宜。

青团子(清香软糯)：清明时节，江南一带有吃青团子的习惯，绿绿的糯米团，软糯香甜，清香扑鼻。青团子之所以呈现绿色就是因为其中的艾草，将其捣烂挤汁，再和糯米拌匀做成。北方没有新鲜艾草，可用黄米面或糯米面做团子，里面夹点枣泥馅，香甜可口。青团子好吃但不好消化，一次不要吃太多。

螺肉炒春韭(清热利湿)：清明前后，潜伏在泥中休眠的螺蛳纷纷爬出，此时，螺肉肥美，是食用的最佳时节，故有“清明螺，赛过鹅”之说。不仅是佳肴，也是良药。中医认为，田螺肉味甘、咸，性寒，有清热养阴、利湿解毒之功。取青壳螺蛳1000克，韭菜200克。将田螺烫熟捞出，挑出螺肉，洗净。韭菜洗净，切段。小碗内放盐、味精、料酒、酱油、香醋拌成味汁。炒锅内放油烧热，下韭菜炒匀，再放入螺肉，淋入调味汁炒匀即成。可清热利湿，降脂通便。适用于高脂血症，脂肪肝，腹胀，大便秘结等。

蒸鲫鱼(清热健脾)：清明节时我们也可以吃些清蒸鱼，营养又健康。选购新鲜的鲫鱼和花椒鲜叶(也可以是花椒)。首先在鱼腹内装入花椒叶、葱、姜，然后稍微用油煎一下，再上锅蒸熟即可。做好的椒叶清蒸鲫鱼营养丰富，还有清热健脾，解毒利湿的功效。

香榧子(润肺滑肠)：香榧(fěi)子是一种坚果，咬下去，香美、松脆，味道有点像花生仁，但更具野味。香榧子看起来有点像枣核，富有油脂并有一种特殊香气。其营养很丰富，可以提高身体免疫力，润肺滑肠，不过最特别的好处就是能驱虫。面黄肌瘦有虫疾的小孩不妨多吃一点，可以在每日饭前吃10到15粒，以清晨空腹食用最好。

香芋(化痰润肺)：清明前后煲个百合莲子香芋汤，绝对是健脾、润肺、化痰又安神的好甜汤。芋头去皮后切成薄片，蒸熟，趁热时取出，用汤勺压成泥备用。在锅中倒清水及莲子，煮开后加芋泥及百合，最后加冰糖调味就行了。