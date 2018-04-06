多种细胞类型能够“返老还童”

人民网北京4月6日凌晨电 （记者吴月辉）记者从中国科学院获悉：中国科学院广州生物医药与健康研究院裴端卿研究员领衔的研究团队经过5年攻关，揭示了化学方法制备干细胞的科学原理，开发了简单、高效制备干细胞的方法，为诱导多能干细胞的研究和优化制备途径提供了全新的科学视角和解决方案。相关成果于北京时间2018年4月6日在线发表在国际干细胞权威杂志《细胞·干细胞》上。

诱导多能干细胞可以用于再生新的组织和器官，为疾病治疗和再生医学提供个性化“种子”细胞，还可以帮助人类了解细胞“变身”的奥秘。各国科学家开辟了各种方法，有的具有潜在的致癌隐患，有的存在步骤多、时间长、效率低、机理不清楚等弱点。

裴端卿团队经过5年努力，开发出一套化学小分子诱导多能干细胞的方法，只需要给细胞用两种不同的“药水”依次“洗澡”，便“返老还童”到多能的状态。这一过程是通过“药水”里的小分子先关闭体细胞染色质结构，然后开启多能性基因实现。该方案可以实现多种体细胞类型“返老还童”，包括在体外极难培养的肝细胞。裴端卿说：“由于没有引入外源基因，该方法操作简便、诱导条件均匀、所有成分明确、标准化，将为干细胞应用提供安全、高效的制备方法，并为开辟药物诱导细胞命运转变提供了新方向。”中科院上海药物研究所研究员、国家新药筛选中心副主任谢欣表示，本研究使我国在化合物诱导多能干细胞领域处于世界领先地位。

《 人民日报 》（ 2018年04月06日 01 版）