甲亢患者在治疗期间，如果发生感冒、心血管病、血糖升高等问题，在用药的时候要注意一个原则：慎用的药物尽量不用，或短期服用；解决问题后，马上停药。甲亢患者需慎用的药主要包括以下三类：

一是含碘药物。甲状腺激素中含有碘，因此甲状腺疾病患者在使用某些带有“碘”字的药品时要格外小心。如甲亢患者有室性心律失常时，就尽量不用胺碘酮进行治疗。胺碘酮治疗房颤效果虽好，但每片胺碘酮含碘75毫克，碘量较高，且胺碘酮具有脂肪蓄积性，停药后碘的持续性释放仍可达几个月。不过，如果甲亢患者出现持续性房颤，医生会在有效控制甲亢的基础上，短时间、小剂量地使用胺碘酮治疗。

二是阿司匹林。阿司匹林可以与“甲状腺激素结合球蛋白”结合，从而使血中游离甲状腺激素水平升高，可能加重甲亢患者病情。某些妊娠女性因血中雌孕激素水平较高，血液处于高凝状态，如果血凝过高，或者胎盘后有小血栓，常影响胎盘的血运和胎儿的营养吸收，产科医生会建议早期服用阿司匹林，以减少血小板聚积，疏通胎盘血液循环。如果孕妇同时患有甲亢，可在医生指导下小剂量服用。只有大剂量（大于1克/天）使用阿司匹林时才会对患者产生影响，而小剂量或常规剂量可以放心服用，不会加重病情。

三是口服降糖药及胰岛素。甲亢会对某些药物的效果产生影响，如降糖药或胰岛素。甲亢患者在病情发作时，会影响胰岛β细胞的正常功能，使胰岛素拮抗激素持续分泌，从而发生胰岛素抵抗。因此，需要增加降糖药或者胰岛素的剂量才能达到应有的降糖效果。增加的剂量因人而异，需要在医生指导下进行调整。

需要提醒的是，以上这些药物短期、小剂量服用并不会产生副作用，如果因病情需要，可以在医生指导下用药，并严密观察甲状腺功能、肾功能等指标，待病情好转后，由医生来调整剂量或换用其他药品。