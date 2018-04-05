洋葱放室内防不了感冒

东南大学附属中大医院临床营养科营养师 夏朋滨

感冒猖獗时，有一则谣言在网上传播：把洋葱切掉两头放室内，它就能用气味杀灭细菌和霉菌；第二天早上看到洋葱变黑，就说明它吸收了空气中的病菌，可防感冒。真相又是如何呢？

洋葱所含挥发性油中的含硫化合物有较强的杀菌作用，但这是浓度较高的洋葱提取物，单个洋葱所含的量达不到杀灭空气中细菌的浓度。另外，细菌的移动能力弱，不会“满屋飞”，只会随着微小的水滴传播，如打喷嚏时产生的飞沫。霉菌虽然依靠风力来传播孢子，但是它通常生长在潮湿环境中，且菌落一般都是黏糊糊的，直接通过空气传播十分困难。另外，切掉两头的洋葱第二天会变黑，并不是因为病毒，而是最常见的食品化学反应。洋葱断面与氧气接触发生氧化，之所以到第二天才发黑，是由于洋葱本身含有大量抗氧化物质，延缓了氧化过程，而不像土豆等一切开就变黑。

不能否认，常吃洋葱有好处，能增强抵抗力、预防疾病，但将切开的洋葱放室内并不能起到预防感冒或流感的作用。感冒肆虐时，要常开窗通风，保持室内空气流通；多休息，充分饮水，及时增减衣物；注意个人卫生，回家后及时换衣、洗手、洗脸；外出戴口罩，尽量不到人流集中处，少接触感冒病人。（崔玉艳）