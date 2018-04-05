饮食做到四点，大脑更年轻

人人都渴望拥有年轻的大脑，但随着年龄的增长，很多人开始抱怨“记忆力不如以前”“大脑反应迟钝”……要想让大脑保持年轻，合理饮食至关重要。

食不过量。经常吃太多，体内的血液大部分调集到肠道，以供消化所需。而大脑神经活动的一条重要规律是兴奋与抑制相互诱导，若主管胃肠消化的神经中枢——植物神经长时间兴奋，大脑的相应区域也会兴奋，这必然抑制语言、思维、记忆、想象等区域，导致出现肥胖和“大脑不管用”现象。日本专家发现，大约有30%~40%的老年痴呆症病人，青壮年时期都有长期饱食的习惯。荷兰的一项最新研究提示，吃六分饱有助保护大脑。建议大家食不过量，每餐只吃六七分饱。

足量饮水。大脑的主要成分是水，缺水第一个影响的就是大脑。英国研究人员发现，口渴时，人的反应会变慢，喝一杯水能提高大脑的工作效率。这是因为，人口渴时，大脑处理口渴感信息占用大脑部分资源。补水之后，这部分大脑资源就释放了，提高了整体反应速度。建议大家勤喝水，每次两三口，不要等到渴了再喝。此外，每天还要重点把握三个喝水时段：早起一杯水（约200~300毫升），睡前一小时一杯水，餐前一杯水。

常吃深海鱼、鸡蛋和绿叶菜。三文鱼、沙丁鱼等深海鱼能提供欧米伽3脂肪酸，它是大脑自我修复所需的营养元素之一，能让信息传递更通畅；蛋黄中丰富的胆碱成分能促进大脑发育，对提高记忆力、反应力很有帮助，其中的卵磷脂是神经递质制造所需的原料；绿叶菜富含抗氧化物质，有助消灭体内自由基，延缓大脑衰老。这些食物在适量摄入时对心脏健康和血液循环有益，而大脑的健康需要顺畅的血液循环提供氧气和养分。建议每天吃鱼等水产品40~75克，鸡蛋40~50克，蔬菜300~500克，其中绿叶菜占一半。

远离高盐高糖食物。过量的盐和糖不仅让我们的血管受伤，还会加速大脑退化。美国研究人员发现，高盐饮食加速老年人认知能力退化，长期大量吃糖导致记忆力下降等问题。所以，日常饮食要严格控制盐和糖的摄入，前者藏身于咸菜、火腿、方便面等食物中，后者在甜食、甜饮料等食物中含量较高。此外，反式脂肪酸、过氧脂质、铝等，都是大脑“杀手”，含有这些成分的食物要尽量少吃：反式脂肪酸藏身于蛋黄派、珍珠奶茶、炸薯条、薯片、糕点、饼干、冰淇淋等加工食品中；过氧脂质藏身于炸鱼、烤鸭等食物中；铝藏身于油条、麻花、虾片等质地蓬松或脆爽的食品中。