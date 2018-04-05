耳鸣，即耳中鸣响，是听觉器官对声音的幻觉，中医称“聊秋”。患者自觉耳内有各种声响，如风吹、雷鸣、铃声等，这些声响可单独出现，或多种并存，或随时间变化。

耳鸣虽然不是什么大病，但对人体的危害不容忽视。耳鸣能够影响人的听力，俗语讲“久鸣多聋”，在多数情况下，耳鸣会产生渐进性听力下降。耳鸣还会影响人的精神生活，使人出现失眠、健忘、性格改变、抑郁、焦虑等精神和心理障碍。严重耳鸣者还会出现心态失衡、内分泌失调、免疫力下降等症状，极易诱发其他疾病。

防治耳鸣，自我按摩是中医特色疗法的重要组成部分。手法正确的话，可疏通局部经气、活血化瘀、调节神经。现为大家介绍几种自我按摩的方法，以供参考。

1.鸣天鼓。双手掌心紧按耳朵孔，中指和食指放在头后枕部轻轻叩击，使耳内隆隆如闻鼓声，每次叩击36下。

2.点按鼓膜。双手食指轻轻插入耳孔，使耳道完全闭塞后突然拔出；或双手掌心紧压耳郭而突然拔开，可感到鼓膜活动及耳内蹦蹦作响，每次20下。

3.推擦耳郭。将手掌放在耳部前面，平贴在脸上，均匀用力向后推擦，擦过耳后，再从耳后将耳郭倒着向前推擦，反复18次，以两耳出现热感为好。

4.摩耳轮。用食指、拇指沿耳轮边缘上下来回摩擦36下，至耳郭发热。

5.揉耳垂。以双手食指、拇指的指腹分别提揉双耳垂，先轻轻捏揉半分钟，使其发红发热，然后揪住耳垂向下拉，再放手，重复10次。

6.按揉翳风穴。以双手食指指腹按揉耳垂后方、乳突与下颌角之间的凹陷处——翳风穴，持续2~3分钟。

7.十指推拿顺摩耳。十指环屈成耙形，从前额向后推拿，经枕骨向下，十指并拢，横掌着力两耳前后，至颈椎分手到前面喉结，手掌心顺摩耳。如此反复50下。

自我按摩应准确、认真地寻找到相应的治疗部位，采取一个自我感觉舒适、放松的体位，根据自己的耐受力来调整力度大小。在过度疲劳和过饥、过饱的状态下，不适宜自我按摩。