能否统一规定救护车免费通行

据中国日报报道，4月1日晚，河北邢台邢临高速收费站，救护车驾驶员与收费员因120救护车是否应缴费通行发生争执。司机表示：要救护车缴费我头一次听说。对此，邢临高速收费运营部侯先生表示：救护车不是公益性的车，不在免征范围内。

救护车缴费问题常常引发争议。例如，曾有媒体报道，2016年12月11日，乐山市夹江县中医院派出一辆救护车从乡下接一位车祸伤者回医院。不料，救护车准备驶出乐雅高速夹江南收费站时，驾驶员和收费员却为该不该交12元过路费起了争执。载着伤者的救护车停车长达24分钟，最终伤者家属缴费后，救护车才驶离收费站。

救护车到底该不该免缴通行费？根据《公路法》、《收费公路管理条例》等法律法规的规定，“军队车辆、武警部队车辆，公安机关在辖区内收费公路上处理交通事故、执行正常巡逻任务和处置突发事件的统一标志的制式警车，以及经国务院交通主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准执行抢险救灾任务的车辆，免交车辆通行费。进行跨区作业的联合收割机、运输联合收割机（包括插秧机）的车辆，免交车辆通行费。”这里，6类车可依法享受收费公路车辆通行费减免优惠，“120”急救车并不在其列。也有网友认为，救护车并非公益性的，他们最后的所有费用都会向患者收取，因此不免费是有道理的。

但是，换个角度看，出于生命至上的原则，收费站对于载有危重病人的救护车有责任开通“绿色通道”，以便为抢救生命争取一分一秒的时间。虽然免费可能影响收费站的收入，但相比人的生命和健康是一件可以忽略的小事。所以，一些人对于法规否定救护车的公益性表示不理解。

或许正是考虑到规定和实际情况的脱节，在实践中许多地方采取灵活处理的方式免费放行，一些地方也通过地方立法来弥补这一缺陷。例如，在广东省、黑龙江省和北京市的规定中，对正在执行紧急任务并设有固定装置的120救护车减免通行费。但也有很多省份并没有对救护车的高速通行费用进行减免的规定。有规定的地方，免费方式、标准、操作方法等，也明显有所不同。比如有的地方对执行任务的救护车一律免费，有的地方只对拉有病人的救护车免费。由于没有明确的法律依据，结果导致各地执行不一，甚至还出现了同一条高速公路各收费站标准不同的情况。

根据上述情况，我觉得对于救护车免收通行费的问题，应该出台全国统一的规定。在指导思想上，应该像黑龙江省的规定那样，把急救中心看成是政府主办的公益性事业，为使各类急救患者得到快速、有效的救治，缩短病人的转运时间，对正在执行紧急任务并设有固定装置的“120救护车”，一律免征车辆通行费，要对相关免费细节、免费标准、操作办法等，进行必要的细化。

当然，有一点是需要明确的，无论法律是否合理，也无论法律是否修订，只要某条高速公路宣称对救护车收费，卫生部门就应该要求驾驶员立即缴费。这应该是救护车驾驶员作为职业道德的基本要求，有什么问题事后再说，抢救人的生命要放在压倒一切的位置。因此，所有因为拒绝缴费引发矛盾、耽误时间的，都应该由救护车驾驶员承担责任，相关部门要对责任人进行严肃处理。