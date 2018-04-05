提升质量疗效让仿制药不再尴尬

不要歧视仿制药，仿制药为保障广大人民群众健康作出了重大贡献。在当前，研发并生产各类高质量仿制药，更是国内药企义不容辞的责任。高质量的国产仿制药不仅可以免去病患用药的尴尬，还能在降低我国医疗支出，提升医疗服务水平等方面发挥重要作用。

日前,国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,通过完善支持政策全面推进仿制药研发、提升质量疗效。意见提出制定鼓励仿制的药品目录，重点解决高质量仿制药紧缺问题。

从药物研发的角度，药品可分为原研药与仿制药。原研药是指原创性的新药，其研发投入大、周期长、风险高。原研药都有较长的专利保护期，一旦专利到期，其他企业就可以提出仿制注册申请。仿制药研发一般只需要进行生物等效性研究，由于不需要大规模的临床及试验，其投入成本较低，市场价格会远低于原研药，因此得到了广泛使用，成为维护公众健康的重要保障。

近年来，我国仿制药行业取得了快速发展，产业规模不断扩大，目前近17万个药品批文中95%以上都是仿制药。仿制药对我国意义重大，事实上，仿制药并不是只在中国受到重视，世界各国都高度关注着这一领域。药价高企、医疗费用攀升是全球性问题，欧美发达国家政府也鼓励使用价格低廉的仿制药，仿制药已占处方量的大头。印度更是以仿制药而出名，该国制定了特殊的专利强制特许，允许某些还在专利保护期内的药品直接被仿制。这一做法不仅使印度患者获得大量廉价高效的仿制药，而且成为印度向世界各国出口的重要商品。

此次国务院出台政策全面推进仿制药研发、提升质量疗效，相关改革具有重大现实意义。目前尽管国内仿制药市场规模庞大，但行业大而不强，相关药企呈现“多小散乱差”。这种局面导致仿制药质量参差不齐，高质量药品市场主要被国外原研药占领，且部分药品价格虚高。此次改革完善仿制药相关政策，推动医药产业供给侧结构性改革，意在解决当前国产高质量仿制药短缺这一主要用药难题，有助于我国由制药大国转变为制药强国。

只有大力提升仿制药质量疗效，才能消除广大病患在治疗过程中经常遭遇的用药尴尬。一些医疗机构往往在病人刚开始治疗时，先使用国产仿制药，如果效果不明显甚至控制不住病情，才使用价格较高的原研药。这种临床时的用药尴尬充分说明了，两者在质量疗效方面存在明显的差别。事实上，仿制药不是山寨药，更不是假货。但由于此前我国对仿制药缺少统一的标准和严格的质量把控，整个行业秩序比较混乱，部分仿制药质量疗效与原研药相去甚远，临床上的表现也自然是不尽如人意。

国产仿制药质量疗效不佳或者索性缺位，无法充分满足老百姓的用药需求，这种局面除了产生尴尬，还会导致悲剧。近年来，印度产的抗癌类仿制药由于价格便宜，在中国需求很旺。一些国内病患在亲赴海外购买救命药的同时，往往会帮病友代购，这导致已有多人因涉嫌非法销售药品而遭逮捕起诉。有关部门打击地下药品流通市场，固然于法有据，但相关案件还是引起很大的社会争议。

不要歧视仿制药，仿制药为保障广大人民群众健康作出了重大贡献。在当前，研发并生产各类高质量仿制药，更是国内药企义不容辞的责任。高质量的国产仿制药不仅可以免去病患用药的尴尬，还能在降低我国医疗支出，提升医疗服务水平等方面发挥重要作用。

此次国务院出台相关政策，体现了对仿制药供应保障的高度重视，同时也开启了我国医药行业供给侧改革的新征程。有关企业应该积极投入到改革中，努力研发具有较高经济附加值的高质量仿制药，在给企业带来丰厚收益的同时，也为维护广大人民群众的健康权益作出贡献。