2018年4月1日，北京大学中国健康发展研究中心邀请医学界、学术界著名专家学者等20多人参与，在北京大学召开主题为“健康中国自主创新造福百姓”的研讨会。北京大学国家发展研究院中国经济研究中心教授李玲指出，如果我们的医疗、医保、医药能够更合理的联动起来，把基层高血压等慢病控制住，扶贫的钱可以节省很多，而且老百姓的幸福感会极大提升。基于成本和可持续性，要求中国人的医药创新一定要按中国的方式来做，一定要有国家政策来培育创新，才能发展壮大，我们上个世纪70年代有很多创新，人工胰岛素、青蒿素、北京降压0号（复方利血平氨苯蝶啶片）等这些创新经验值得我们今天再来借鉴。

韩启德院士在会上肯定了现代医学的巨大作用，也对医学的进步提出反思。他在研讨会上向与会者发问，如果回过头去看历史，医学技术在哪些方面发展的最有成效？答案是很好的控制了感染性疾病。我们擅长解决的是微生物的问题，而不是人体自己的问题，因为医生杀死病菌相对简单。事实上，在面临疾病的时候，技术对健康的影响还是太少，能解决的问题太少，因此医学技术一定要有创新，要往前走。“用更昂贵的治疗方法，治疗更少数人疾病”的发展方向，对整个社会而言是有害的。

在说到创新时，他认为药品的科学研究不仅仅是创造一个新药，要证明老药确实很好，这也是非常有价值的事情。他还提出建议，强调中国自主创新的药品要在国际上发出声音。很多教授现在没用过降压0号，因为现在很多贵药都是那些在国际刊物上发表过论文的，医生就认为那是好药。所以“0号”这类老药值得去做很重要的学术工作，也应该拿到那些刊物上去发表一下，这很重要。他特别指出，做卫生评估的时候一定要做卫生经济评估，特别是跟医疗保险结合起来，是不可缺少的，在制定医疗指南的时候，一定要公开透明，避免利益冲突。

北京大学药学院药事管理与临床药学系主任史录文在医药创新动机和卫生经济学方面也提出了自己的见解。他认为创新的国家意志和市场配置资源的作用关系真的要处理好，创新原创性和仿制药提升之间的关系也要处理好。现在从基础研究、应用研究到临床研究，都愿意去做创新，因为创新容易发表高水平的文章，而仿制药提升质量都不愿意做，因为做完之后，跟创新挂不上钩。他还呼吁基本药物国家意志的回归。

国家心血管病中心资讯部主任陈伟伟也提出，防治高血压不只是吃几种药的问题，最根本的是长期管理，这里面也要考虑卫生经济学问题，高血压患者药物治疗一定要有可及性，中国这么大国家，要走高血压防控的自主创新特色之路，

专家们都认同不论是药品本身还是医药制度设计都要走自主创新之路，是所有百姓享受医疗服务充分和平衡的保障。说到怎么解决新药研发与供给充分的问题，北京大学国际关系学院潘维教授从国际历史经验和调研论证给出的方法就是：研发协作、廉价药品供给、政府鼓励使用。他指出，现在城乡统筹的全民医保是必然趋势，然而乱开药，乱开检查，这么快的花钱不是办法，如果不控制成本的话，负担太大，可持续性就低。以前国家做了协同创新，结果就做成了世界级的研究成果，比如青蒿素等。借助发明青蒿素、降压0号的经验，由国家出面，通过全国性的协作鼓励创新，能多发现老百姓适用的药品；通过指定生产降低价格；然后在医保政策上向这些药品倾斜，在保证创新、保证疗效的同时，自然可以降低医药支出。这是大家需要去抓住的“牛鼻子”，韩启德院士也认为他说出了一个非常关键的问题。

在百姓用药的好坏评价问题上，国家心血管病中心社区防治办公室王增武教授提出了他对好药的判断，一个药物是不是有它的适用价值，第一，使用的药品有效没效；第二，正作用和副作用比起来哪个更显著；第三，获取是不是方便和便宜。尽管社会上有专家质疑“降压0号”之类物美价廉的药没有国际学术的推荐，但是不妨碍它在真实世界的广泛评判标准，这在国际医学领域也是很认可的标准。现在基层的慢病防治现状是，发现率逐渐高，而治疗效率不高，所以一个长效、有效的药物，对于改善药物依从性方面，提高治疗控制率方面也非常有用，在针对医生培训方面、在医生用药准确性方面也都有很积极的意义。

“0号”研发人之一的洪昭光教授认为，慢性疾病发展太快，影响了实现“健康中国”的目标。“到2030年，要让中国越来越健康。但目前，糖尿病、高血压越来越多，这是一个很现实很严重的问题，如果都用进口药，怎么负担高昂的基础医疗费用，所以像“0号”这样疗效确切、副作用小、价格低廉的国产药应该能发挥更大作用。”