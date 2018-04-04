清明小长假该注意啥？北京疾控中心发布踏青提示

即将到来的清明小长假是出行和聚会的高峰期，北京市疾病预防控制中心特别发布踏青提示：

1、旅游前关注目的地疫情

外出游玩时要密切关注旅游目的地的传染病疫情情况，并做好相应疾病的个人防护。

2、登山要量力而行

平日缺乏锻炼的人，不宜运动过量，把自己搞得精疲力竭的同时，还容易出现运动损伤。患有心脏病、高血压、急慢性支气管炎、肺气肿、肾炎、贫血、肺结核、发热、急性感染以及结石活动期的病人，尽量避免登山。

3、特殊人群尽量避免去拥挤场所

老人和儿童尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所。外出旅途中在飞机、火车等交通工具等候区，尽量在空气流通的空间等候。

4、做好防护避免蚊虫叮咬

清明正是人们踏青的好时机，春天万物复苏,昆虫开始活跃,郊外旅游应注意防昆虫叮咬。应尽量避免在昆虫主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入此类地区，应当注意做好个人防护，穿长袖衣服;扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里。

5、郊游注意饮食安全

外出郊游饮食需谨慎，注意饮食卫生、饮水卫生，不喝生水。应到有卫生许可证的正规餐馆就餐。野外就餐最好携带有密封包装的食品;打开包装后的食品应尽快吃完，不食用腐败变质及超过保质期的食品和饮品。不采摘、食用野生蘑菇和野生植物。

6、远离野生禽畜及死禽

旅途中尽量避免进入野禽栖息地，避免接触野生禽畜及死禽畜，到农家乐游玩，应远离屠宰现场。

7、不招惹陌生犬类

不招惹陌生宠物、流浪犬等，一旦被咬伤，及时到正规狂犬疫苗接种门诊注射狂犬病疫苗。

8、个人卫生要注意

养成良好的个人生活起居习惯，春季早晚温差较大，应注意随时增减衣物;要勤洗手，如旅行期间洗手困难可携带免洗手部消毒液。

9、预防花粉过敏

有过敏史的人尽可能少到户外活动，特别是在有风的天气，更不宜长时间在户外停留;尽量少去花草树木茂盛的地方，更不要随便去闻花草;外出时要配戴口罩进行防护;准备必要的脱敏药物，一旦出现较重症状时应及时到医院诊治。

10、及时就医

一旦感染了流感等传染性疾病的病人，应及时到正规医院就诊，就诊时要告知医生外出史，以帮助医生诊断。去医院和外出走亲访友时应戴口罩。

11、空气污染时加强防护

外出时请关注天气预报，一旦出现天气污染时，要减少外出，外出时要戴防护口罩，有条件的家庭室内开通空气净化器。建议老人、体弱人群及孩子更要注意个人防护。