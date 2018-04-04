土茯苓不土 祛湿解毒不伤阳

在春天，湿气重，广东人最爱用土茯苓煲汤来祛湿毒，取其有利水渗湿，益脾和胃的功效。而且新鲜土茯苓煲汤口感鲜甜，比较适合做药膳。实际上，土茯苓的功效甚广。中医认为，土茯苓性平，味甘淡，具有解毒、除湿利关节、清热止带等作用。所以在临床上也常用土茯苓治疗湿热疮毒、妇人的带下病、男性的前列腺病等。

如何挑选土茯苓

广东省中医院临床营养科何盈犀介绍，土茯苓为植物光叶菝葜的根，略呈圆柱形，稍扁或呈不规则条块，有结节伏隆起，具短分枝，边缘不整齐，表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形芽痕，有的外皮现不规则裂纹，质坚硬，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有黏滑感。切片呈长圆形或不规则，边缘不整齐，呈白色至淡红棕色，带粉性，可见点状维管束及多数小亮点；以块大、干燥、粉性大、筋脉少、断面呈淡棕色者的红土茯苓为佳。

有趣的是，还有一中药材叫做茯苓（别名云苓）。它与土茯苓只有一字之差，但是茯苓是多孔菌科寄生植物茯苓的干燥菌核。可见两个是完全不同的药材，土茯苓是植物的根，而茯苓却是一种寄生菌。

不过，它们的功效却有相似之处，茯苓也有利水渗湿、健脾、宁心安神的功效。因其口感不好，茯苓不常作为药膳食用。

土茯苓薏米草龟汤

原料：新鲜土茯苓200克、薏米50克、绿豆50克、淮山50克、草龟1只、瘦肉500克、生姜3-5片（3-4人用量）。

烹调方法：土茯苓刮皮、清净，切成片状；苡米、绿豆清水洗净、去沙，加水浸泡半小时；淮山洗净；瘦肉洗净，切成小块；草龟杀后斩件，清洗后飞水去血水，加入全部材料，加水适量，用武火滚沸后，改文火炖1小时后，加入食盐调味食用。

点评:土茯苓性平，味甘淡，具有解毒、除湿利关节、益气和胃的作用；薏米，即薏苡仁，甘淡微寒，功能是利水渗湿、健脾、除痹，与土茯苓同用，可增强除湿、通痹、利关节的作用；绿豆甘寒，具有很强的清热解毒作用（尤其是绿豆皮）；淮山甘平，功能是补脾益气。本药膳具有清热解毒、除湿通痹、利关节的功效，适用于湿热痹痛、关节不利、湿疹、皮肤瘙痒等人群食用。

值得注意的是，平时脾胃虚弱、大便溏泄及肝肾阴虚者慎用。(记者 张华)