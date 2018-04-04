清明出游 记得带上这些常用药

受访专家/中山大学孙逸仙纪念医院药学部副主任药师 陈楚雄 文/羊城晚报记者 陈映平

清明节就要来了，短期出门旅游需要随身带些什么药物，以备不时之需呢？中山大学孙逸仙纪念医院药学部陈楚雄副主任药师介绍，出门旅游，常用药品分为两类：一类是防治常见疾病的药物；另一类是特需药，可根据出游地点、项目等以及自己身体的特殊健康状况决定携带的药品。

第一类 防治常见疾病的药物

腹泻：出门在外，或许水土不服，或者饮食不当导致腹泻，因此防治腹泻的药品为出游必备药。一般可选用黄连素片治疗肠道细菌感染引起的胃肠炎、腹泻，如黄连素片无效可选用诺氟沙星胶囊，非细菌性腹泻可服用保济丸、整肠丸或思密达（蒙脱石）散剂，如婴幼儿可选择口服补液盐。

消化不良：外出时因为饮食习惯不同，或贪食当地特色菜，极易引起消化不良，常用治疗消化不良的药物有，吗丁啉片、保济丸、香砂养胃丸、藿香正气丸等，如带婴幼儿可选择四磨汤口服液。

感冒：外出旅行的地方，环境及气候与自己常住地有一定差异，天气的变化可能导致感冒，因此备用感冒药必不可少。常见的感冒药有日夜百服宁、新康泰克、双扑伪麻、白加黑、维C银翘片、板蓝根冲剂等，以上感冒药选择一至两种就可以。且要注意不要同时服用。因为感冒药的成分可能重复，过量服用病不会好得快，反而可能会带来较大的副作用。

过敏：清明时节全国各地春暖花开，出游时可能因为早晚温差悬殊，飘浮在空气中的花粉等致敏物质易导致过敏体质的人发生过敏。因此可以准备润肤软膏、扑尔敏片、氯雷他定片、皮炎平软膏等，这些都可防治过敏性皮炎，其中扑尔敏片、氯雷他定片也可用于过敏性鼻炎等。

晕车：路途颠簸，容易晕车的人士建议带上防晕车药如茶苯海明（晕海宁）。

上火：准备一些中成药如牛黄解毒丸、众生丸、清热消炎宁等可清热解毒，用于咽喉肿痛、牙龈肿痛、大便不通、耳鸣口疮等时服用，可缓解不适。

失眠：出外旅游，因为兴奋或者是认床的原因不少人容易导致失眠，带上一些安定类药物可防失眠。另外注意午后少喝浓茶和咖啡，也可减少失眠的发生。

止痛：防头痛可带散利痛或加合百服宁片，防月经痛可带芬必得胶囊，防胃痛可带颠茄片。

其他：创可贴、百多邦、碘酊、云南白药等用于应付意外受伤。除此之外，包扎的纱布、棉花棒等也是必备品；清凉油或风油精用于应付蚊虫叮咬后的红肿瘙痒；活络油用于跌打损伤，风湿骨痛。

第二类 特需药保平安莫忘带

1、出游地为高海拔地方易出现高原反应，高原反应常见的症状有头痛、失眠、食欲减退、疲倦、呼吸困难等，可带上红景天胶囊、西洋参含片、复方丹参滴丸等防治高原反应。

2、出游地为山地、森林，应带上防蚊虫喷剂或清凉油等防蚊叮虫咬。

3、游程如果安排有游泳或泡温泉项目，建议带上抗感染类滴眼液（比如氯霉素眼药水、氧氟沙星滴眼液等）可用于游泳或泡温泉后预防眼睛感染。

4、患有脚气（即脚癣病）的人士出游，旅途中鞋袜易出汗发潮，脚气易加重，最好带上金达克宁乳膏以防脚癣加重。

5、外出旅游的老人多患有慢性疾病，比如高血压、冠心病、糖尿病等，出行千万不能忘了带相应药物，且要带够量。除了带每天需要服用的药品外，还要准备急救药品如硝酸甘油、速效救生丸等，准备足才能防万一，保一路平安。

6、哮喘患者出行记得要带沙丁胺醇气雾剂防止哮喘急性发作。(陈映平)