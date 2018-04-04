受访专家/中山大学附属第六医院康复医学科主任医师 王于领

一年之计在于春，新的一年开始了，不少人制定的年度计划中可能都包含“坚持跑步”，或是为了减肥，或是为了强身。中山大学附属第六医院康复医学科主任医师王于领提醒，并不是每个人都适合把跑步作为锻炼项目，勉强跑步很可能会“伤膝”，甚至会“伤身”，得不偿失。王于领介绍，可以从个人身体状况和环境两方面判断自己是否适合跑步。

个人的身体状况

●跑后疼痛

每次跑完步后，容易出现膝关节或相邻部位的疼痛或病变的不适感，疼痛是身体损伤或过度劳累的表现。

●做过相关手术的人

膝关节或髋关节置换术后的患者，从延长假体寿命这个角度来考虑，不适合。

●过度肥胖

BMI（体质指数）大于30以上的患者，暂时不适合，因为体重过大，会增加下肢关节的磨损，比如肥胖的人群非常容易患上膝骨关节炎。

●走路方式

习惯用前脚掌、用足跟着地的人群，这两种跑步的方式，都会使足部在身体的前方着地，从而增加地面对下肢的冲击力，久而久之产生损伤。

●关节的活动范围异常

比如髋关节伸展不足、膝关节过度伸展、踝关节背屈不足等。

●患有某些疾病

患有不适合跑步的疾病，严重的心脏病、肾功能不全等的人不适合跑步。

环境状况

●没有适合的运动场所

经常在凹凸不平的地方跑步存在跌倒风险，也更容易造成关节损伤，因此，没有较好的跑步场所，不建议进行跑步运动。

●空气环境

在污染严重的工厂、工地或汽车尾气多的路边跑步，跑步会增加肺部的气体交换，空气不清新可加重肺部的负担。

如果不适合，怎么办?

◆若是我们跑步后产生疼痛，先找相关医疗专业人员进行诊断或治疗；

◆若是肥胖，暂时不跑步，先减肥；

◆若是跑步姿势不良，先调整模式，如使用中足着地（足的中间），保持跑步时重心平稳等等；

◆若是患有某种功能受限或疾病，应该在医疗专业人士的指导下进行跑步训练。

◆若是环境不佳，可改变或创造舒适安全的跑步环境。(记者 陈辉 通讯员 简文杨)