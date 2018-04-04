白背叶根+棉茵陈煲汤 舒肝解郁 健脾利湿

受访专家/广东省人民医院中医科副主任医师 林举择

春天里，湿雾雨水多，人们特别容易疲倦，各种传染病的细菌亦容易滋生传播。因而特别要注意选择舒肝解郁、健脾利湿的汤水。广东省人民医院中医科副主任医师林举择推介应季汤水——白背叶根绵茵陈眉豆煲猪骨汤。

据介绍，白背叶根性平，味甘、微苦，具有清热、利湿、固脱、清淤的功效。中医各家都认为它能治肠炎、肝炎、脾肿、赤眼、脱肛、疝气、淋浊、白带、喉蛾等。以它煲猪大骨，其汤虽略带点中药气味，但能舒肝解郁、健脾利水，十分适合于时下气候饮用。

如果再配上棉茵陈，因它清热利湿的功效，非常适合南方春季湿气重的春季使用。中医认为，棉茵陈入肝胆经，清湿热，利肝胆，对肝脏有保护作用，还能够辅助降血压、利水和降血脂。

白背叶根茵陈眉豆煲猪骨汤

【材料】白背叶根30克，棉茵陈30克，眉豆50克，猪大骨600克，红枣4颗，生姜3片。

【制作】白背叶根和棉茵陈稍冲洗干净，一起装入汤料袋中，袋口扎紧；眉豆隔夜浸泡；红枣去核；猪大骨洗净，斩块后飞水备用。所有材料一起放进瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火煮沸后改为文火慢煲2小时。这是3-4人分量。

【功效】舒肝解郁，健脾利湿(记者 陈映平)