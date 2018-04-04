春天致情绪波动老年人预防有招

春天是人们精神和心理上一个危险的时期，也是抑郁症和精神病高发的季节。民间有句俗话说“菜花黄，痴子忙”，指的就是这个现象。调查发现，在我国，老年人抑郁发病率达到6%-29.4%，据统计，老年抑郁已成为仅次于老年痴呆症的第二大精神障碍。武警广东省总队医院心理科主治医师李文锋表示，春天多变的天气会导致人的情绪波动较频繁，所以老年人趁着春天万物生，不妨多出外走走，一扫“伤春”情绪。

为何春天会让人情绪波动？

最近这段时间，老年病号多得有些异常，睡不好、吃不好、精神状况很差。李文锋介绍，春季气候变化无常，容易使人情绪波动，烦躁不安，人体大脑体温调节中枢就会自主调节以适应气温变化，通常情况下人体可以承受这种变化，但感冒、春困等精神倦怠现象时有发生，影响心理情绪。此外，春季气压低，容易引起人脑激素分泌紊乱，多变的天气会导致人的情绪波动较频繁。因而在这一季节，老年人易出现焦虑、睡眠障碍、食欲不振等症状也比平时要高。

李文锋称，当老年人出现“三低”症状——情绪低落、思维迟缓、行动力降低时，家人就要警惕了。患者常常心情低落、兴趣和愉悦感丧失、感觉精力不济、易疲惫、不想动，常还伴有注意力降低、自我评价降低、对未来悲观、睡眠不良、食欲下降、有自杀自伤观念或者行为等。临床通常会根据抑郁发作的严重程度和事件长短，可分为轻度抑郁、中度抑郁和重度抑郁。

在家孤独空虚反而会抑郁？

春天就应该多外出踏青赏花，但有一些退休后的老人，在家无所事事， 孤独空虚， 也不愿意外出与人交往，久而久之反而会抑郁。李文锋介绍说，老年人从工作岗位上退休，有可能会引发老人重新思考人生的意义和自我定位，如果不能顺利度过，由此可能会引发老年期的“自我价值危机”，呈现焦虑、抑郁、失眠等状态，长期还可能成为抑郁症。

此外，老年人随着机体的逐渐老化，各种疾病会增多，使很多老年人都患有不同程度的慢性疾病，尤其身体疾病导致行动不便时，消极感会更加严重，长此以往又会产生抑郁。像今年70岁的陈奶奶，子女孝顺，生活富足，退休后也经常跳广场舞。可是最近因为走楼梯时不小心摔了一跤，造成腿部粉碎性骨折，以后的日子基本要在轮椅上度过。陈奶奶性格从此大变，不爱出门，饭吃得也少了，晚上12点以后都难以入睡，还经常自言自语：“我活着还有什么意思？”眼里的泪水不住地往下掉……

李文锋称，空巢、独居老人是抑郁的高发人群。以往我国的家庭模式是几代同堂，而现如今，城市及农村的空巢老人家庭却在大幅度上升，许多老人缺乏子女的陪伴极易产生孤独感，导致内心空虚、伤感，甚至精神萎靡。

老人怎样才能远离抑郁呢？

李文锋称，老人有自己的智慧，有丰富的生活阅历，面对抑郁，老人可以找到适合自己的应对方式与方法，最终远离抑郁。当然每个人有自己的个性特点和现实情况，对于一些呈现抑郁，难以自我调节的个体，社会和家庭应该给予重视，一方面给予关心、理解和帮助，另一方面如果呈现长期、明显的抑郁状态应及时到正规机构进行就诊，寻求专业帮助。

所以，在春天这个季节里，有什么办法能预防老人抑郁发作呢？李文锋给出以下建议——

（1）家庭氛围。老人的抑郁往往与家人的关系密不可分。家人的理解与陪伴，对老人来说是非常重要的。一家人其乐融融，欢声笑语，这样的气氛充分满足了老人的爱与被爱的需要，心情愉悦，远离抑郁。反之，老人与伴侣、儿子儿媳关系恶劣，天天吵闹，老人很容易抑郁，甚至会自杀。

（2）社会关系。社区多开展一些活动与小组，特别是团体性的活动与小组，可以是手工制作、节日活动、厨艺比赛等。老人有自己的人生经验和积累，对于有一定的能力的老人，可以发展义工团队，让老人发挥余热，有归属感与价值感，远离抑郁。

（3）医疗保障。老年人的抑郁好多与疾病有关，特别是一些慢性疾病，长期的病痛严重影响了老人的情绪，医疗保障制度得当，就会缓解老人的一部分经济压力，减少焦虑与担忧。

（4）文体活动。家人的关爱对于老人来说是最好的良药，但是现实中往往家人的确没办法陪伴，那么老人需要有一个自己的社交圈，多参加一些自己有兴趣的团体，比方说舞蹈队、歌舞团、牌局、旅游团等，老人有适量的运动与娱乐，有同伴的陪伴与支持。(记者 余燕红 通讯员 田乃伟)