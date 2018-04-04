阿胶造假之风 还要刮多少年？

阿胶糕不含阿胶，牛皮骡皮马皮熬制假冒阿胶标称千元阿胶。近日，记者调查揭开山东东阿县多家阿胶企业造假黑幕。调查发现，该县多家阿胶厂家用牛皮边角料甚至骡皮马皮做原料来做阿胶，更有“太太制药”等知名企业委托当地厂家加工劣质阿胶糕。这些假冒劣质阿胶糕通过电商渠道流入市场。（2日新京报）

《中华人民共和国药典》对阿胶的定义是：驴的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。然而从记者此次调查情况来看，所谓的“阿胶糕”，实际上是通过牛皮、骡皮、驴皮和马皮搭配一些辅料熬制而成，不仅原料掺假很严重，而且还违规添加明胶。显然，这对消费者权益和市场秩序是严重损害。

事实上，阿胶产品造假由来已久。早在1996年，央视就曾曝光过假阿胶事件。如今20多年过去了，阿胶造假之风非但没有减弱，反而似乎愈演愈烈，如今，不仅部分知名企业委托加工并销售劣质阿胶糕，而且问题阿胶糕通过电商渠道流入更大的市场，这种造假之风已经似乎到了难以遏制的地步。

东阿县被誉为是“中国阿胶之乡”，据说正在建设“阿胶名城”。然而，假冒劣质阿胶糕多出自于该县——该县多家阿胶厂公然造假。这究竟是建还是毁“阿胶名城”呢？无疑，建设“阿胶名城”关键在于两点：一是在于当地相关监管部门当好“守夜人”；二是在于行业企业要有使命意识和责任意识。

但在利益驱动下，不少企业干起了造假勾当。比如有企业官网介绍称，其生产的阿胶糕原料采用驴皮熬制，但事实情况是，存在制假售假、虚假宣传等多个违法问题。这不仅欺骗了消费者，让消费者付出高成本吃假货，而且还可能损害健康，因为劣质阿胶服用后无法吸收，会导致肠梗阻等危害人体健康。

再看当地监管情况。虽然东阿县过去偶尔会加大对阿胶类产品整治力度，但据说阿胶造假早已是行业公开秘密。从媒体多次曝光阿胶造假现象来看，当地治理力度并不算大，并未有效遏制造假之风。这次，媒体曝光后，当地政府已成立联合调查组，表示要严格依法进行查处，但实际治理效果有待观察。

坦率地说，笔者对这种治理阿胶造假信心不足。一来，过去20多年的实践已经说明了一切，即“守夜人”打假乏力。二来，原材料荒或者说驴荒问题很难解决，造成真阿胶成本过高，高价产品难有销路。三来，假冒伪劣阿胶涉及企业多，形成了完整的造假售假链条，不是某个地方一次行动能解决的。

另外，对真假阿胶的鉴别也存在问题，即目前使用较普遍的是DNA检测皮源成分，但很难检测出具体含量。综合这些因素来推测，阿胶造假之风很有可能继续刮下去，至于还要刮多少年，则是一个无法预测的未知数。大概只有像治理酒驾那样重拳打击包括假阿胶在内的假货，才有望让假阿胶退出市场。

尽管治理阿胶造假现象有难度有挑战，但对于这种涉嫌多种违法、损害消费者权益的现象，有关方面仍有必要重拳出击，最好是国家有关部门牵头，各地食药监、工商、网监、公安等多部门同时参与行动，不仅要依法打击造假、售假行为，也要积极培育阿胶产业，如解决原材料问题、产品鉴别问题等。