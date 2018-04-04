可以自行痊愈的流感 为何还是要了人的命

今年冬春之际流感爆发，我们身边不少人被流感病毒袭击，高烧、咽痛、乏力、全身肌肉酸痛……大多数人难受一两周便自行痊愈了。然而，重症病例却是触目惊心，白肺、气管插管机械通气、人工肺……最终也有人因此而送命，尤其是自以为身强体壮、耐抗自居的中年人，让人倍感惋惜。据广东省疾控中心历年监测数据显示，四到七月依旧是流感的高峰期，因此我们对流感切不可掉以轻心。本期策划特别采访了研究和治疗呼吸道疾病的专家，详细解读如何避免季节性流感演变成重症病例。

PART1

特殊人群免疫力差

流感病情特别容易恶化

据统计，罹患季节性流感的绝大多数患者为轻症，相关的住院率为常驻人口的0.1%，其中5%-10%的入院患者需要入住ICU，住院患者死亡率为4%，ICU患者死亡率为20%-25%。根据世界卫生组织估计，全球每年流感的季节性流行可导致29万至65万人死亡。今年由于流感感染和发病人数较往年多，相应导致出现流感相关住院、重症和死亡的情况也会有所增加。

广州医科大学附属第一医院、广州呼研健康研究院叶枫主任医师接受记者采访时表示，今年广东流感病人虽然多，但以乙型流感Yamagata系为主，甲、乙型共同流行。虽然乙型流感多数症状较轻，但同样可以发展为重症，不可忽视。

“与普通感冒不同，流感的攻击性更强。”叶枫指出，罹患流感时，多高热（可伴寒战），发热持续时间更长，头痛、全身肌肉酸痛、乏力等全身症状明显。可合并肺炎、中耳炎、心肌炎、脑膜炎或脑炎。甚至可出现呼吸衰竭、急性坏死性脑病、脓毒性休克、多脏器功能不全或其他需要进行监护治疗的严重临床情况。

叶枫说，健康人患流感后，一般会在一两周内产生抗体，逐渐康复。然而，免疫力较低人群一旦染上流感，则有可能发展为重症。在临床上，把以下5类人群列为流感的高危人群。1、年龄<5岁的儿童（年龄<2岁更易发生严重并发症）；2、年龄≥65岁的老年人；3、伴有以下疾病或状况者：慢性呼吸系统疾病、心血管系统疾病（高血压除外）、肾病、肝病、血液系统疾病、神经系统及神经肌肉疾病、代谢及内分泌系统疾病、免疫功能抑制（包括应用免疫抑制剂或hiv感染等免疫功能低下）；4、肥胖者（体重指数bmi大于30）；5、妊娠期妇女。

叶枫还指出，流感病毒感染通常是其他感染的“启动因子”，可诱发合并其他的病原菌感染。病毒感染后，呼吸道上皮细胞脱落导致黏液纤毛清除功能丧失、基底膜暴露、上皮细胞因子反应减弱。相当于人体的保护屏障被打破，同时流感导致机体的免疫功能发生改变，就特别容易继发细菌、真菌感染等。这也是流感合并症特别多的一个重要原因。

专家强调，患流感后，一旦出现以下症状之一，即需考虑重症：持续高热>3天、伴有剧烈咳嗽、咳脓痰、血痰或胸痛；神志改变：反应迟钝、嗜睡、儿童躁动、惊厥等；呼吸频率快（超过30次/分），呼吸困难，口唇发紫；严重腹泻、呕吐，出现脱水表现；合并肺炎；原有基础病明显加重等。

每年季节性流感流行时以儿童的发病率最高。有资料表明，儿童的发病率为20%-30%，是成人的2-6倍（成人为5%-10%）。广东省妇幼保健院儿科主任李增清说，儿童是很容易感染流感病毒的，而且病情发展将很快，有的患儿一天之后就白肺（重症肺炎在X光检查下的表现，因肺部显影呈一大片的白色状而得名）。所以在儿童出现流感样症状后，应该立即看医生，尽早用药。家长还需密切观察孩子的病情变化，比如精神萎靡、持续高烧、嗜睡等都可能提示病情恶化，也应立即复诊。

据了解，上周在省妇幼保健院就有一位6个月龄的男婴因为有发高烧、咳嗽、气促等症状，父母白天就带孩子到院就诊。经过查血象、咽拭子，发现孩子得了流感。由于年龄小加上呼吸有点困难，所以当重症流感收治入院。没想到，第二天孩子就白肺了。李增清说，患儿可能合并了肺炎链球菌感染。虽然孩子的病程进展快，好在及时用了抗感染的治疗，第四天白肺就好转了，就连气管插管都没有用上。大概一周就出院了。如果当时家长没有及时带孩子到院就诊，后果可能就很严重了。

PART2

发病48小时内及时用药

千万别逞能，死扛真要命

尽管大部分流感患者不会发展为重症，但一旦发生，病情往往迅速恶化。流感起病四五天后可出现病情恶化，表现为低氧血症、休克和多器官功能衰竭。

省疾病中心发布的信息显示，今年的流感疫情中，年轻人和中年人易于感染病毒的部分原因，可能是其流感疫苗的接种率较低和缺乏对Yamagata系流感病毒的交叉免疫力，而老年人因此前曾接触过抗原相关病毒而获得了交叉免疫力。叶枫补充说，还有一个重要原因就是年轻人总觉得自己身体好，出现发烧、咳嗽、咽痛等症状，在家自己吃点感冒药就能熬得过去，谁知错过了流感治疗的最佳时期，以至于病情进展，发展为肺炎、呼吸衰竭，此时才来医院救治。

（1）有流感症状，检测阴性也要用药

叶枫说，在临床上只要出现流感样症状，三甲医院的医生基本上开出鼻、咽拭子检测及其他必要检查。目前大多数医院常规做的检查就是流感病毒抗原检测，其优点是快，15-20分钟出结果，缺点是敏感率低。因此对快速抗原检测结果的解释，应结合患者流行病史和临床症状综合考虑。叶枫说，采用病毒核酸检测（real-timeRT-PCR）的办法，其准确率更高，尤其一些老人家罹患乙型流感，出现流感的症状并不太明显，发烧也就是37.5℃左右，所以很容易让人忽略了。在临床上，很多有经验呼吸科医生，即便检测结果是阴性，结合症状、流感流行的状况，一样还是会针对使用抗病毒的药物。

（2）早用药好过晚用，晚用好过不用

通过这些检测结果结合临床症状，给流感病人及时用药，尤其是在流感发病48小时内用抗病毒药物治疗，如奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂等，能显著减少流感并发症、降低住院患者的病死率、缩短住院时间。叶枫指出，重症流感高危人群及重症患者，应尽早给予抗流感病毒治疗，不必等待病毒检测结果；如果发病时间超过48小时，症状无改善或呈恶化倾向时也应进行抗流感病毒治疗。一句话：早用好过晚用，晚用好过不用。一般来说，流感样症状消失三天后，病人体内的病毒载体量就下来了。

（3）自己觉得很辛苦，病情已经很严重

据叶枫介绍，上周医院就有一位中年男性患者，持续高热一周，上楼开始觉得气促。虽然X片显示肺部没有问题。但是考虑到他持续高热超过3天，已经出现呼吸困难，白细胞明显降低，持续下去很可能继发肺炎，甚至出现感染性休克，还是收治入院。没想到再详细一查，心肌酶已经上升，说明已伴发病毒性心肌炎。叶枫说，一旦到了某个节点，可能病情会迅速恶化。所以，入院治疗是正确的、及时的。经过针对性的治疗，严密监测各项指标，很快病情好转，一周后就出院了。

这个案例说明什么？得了流感，当你自己觉得很辛苦的时候，病情已经很严重了。尤其以下患者需及早入院治疗：妊娠中晚期妇女，基础疾病明显加重，重者或危重症流感患者，伴有器官功能障碍的。

流感最严重的并发症就是因为缺氧引起各个脏器衰竭。关键是我们中年人总觉得自己还能扛，但是耐受的节点在哪里？我们并不知道，一旦有呼吸衰竭（口唇发紫、乌黑），可能很快就会发展为白肺，需要气管插管机械通气，甚至需要人工肺。所以，得了流感，一定要及早隔离治疗，千万要警惕，切勿死扛，死扛还真是会要命。

PART3

支持治疗，对症处理

渡过难关，白肺也能完全康复

得一场流感，闹得要卖房，为啥？因为在ICU里插管、使用人工肺……所有的急救治疗，还不知道啥时候是个头。因为这是一场针对流感病毒造成的全身脏器损伤的挽救战役。

叶枫说，重症流感的并发症可能引起全身脏器的衰竭，不但需要治疗原发病，还要进行有效的器官功能维持和防治并发症。所谓“留的青山在，不怕没柴烧”。举个例子来说，气管插管、机械通气就是支持治疗，通气之后，可以让肺得到休息。等到流感病毒得到控制，肺功能得到修复，才有机会拔管。

重症流感患者在ICU里躺着，没有任何一个医生可以给一个准确的时间什么时候可以拔管。这里特别强调，支持治疗和并发症的防治。叶枫认为，即便是白肺的患者，只要渡过难关，成功拔管，其肺部功能并不受损，可以跟健康人一样。所以，流感病毒就是这样，像一场12级暴风雨，来势汹汹，杀伤力大，但只要及早给以患者抗病毒治疗、各种支持治疗和防治并发症，患者却可以神奇般康复。(记者 张华 通讯员 韩文青 林慧芳)