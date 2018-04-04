受访专家：河南省人民医院内分泌科主任 袁慧娟 汤莎莎

在大家的印象中，糖尿病往往和肥胖挂钩，糖友的饮食控制也有减轻体重的目的。但这种印象并不科学，瘦人也有可能患上糖尿病。河南省人民医院内分泌科主任袁慧娟说，3类瘦人容易被糖尿病“盯上”：久坐不动者、精力透支者和体脂过高的“假瘦子”。

有相当一部分人因为工作原因或本身不爱运动，经常久坐不动，久而久之，各种疾病找上门。糖尿病与摄入过多高热量、高脂肪食物和缺乏运动等不良生活习惯有很大关系，长期不运动，身体进入懈怠状态，新陈代谢变缓，容易堆积更多脂肪。

还有人经常体力透支，例如“工作狂”。这类人群精神压力较大，经常处于应激状态，其血糖、血压等应激指标也随之发生变化。反复的间断性、应激性高血糖，会对胰腺分泌功能产生持久性损害，促使糖尿病发生。不定时的三餐也会对血糖产生巨大影响。另外，“工作狂”不规律的生活严重影响体内肠道菌群的稳态，这也会促进糖尿病等代谢性疾病的发生发展。

还有些人看着瘦，实际上体脂超标，也就是俗称的“假瘦子”。体脂过高与胰岛素抵抗有关。更严重的是，这类人群不仅体脂超标，往往内脏脂肪也很高，危害更大。内脏脂肪过高，心脑血管疾病、糖尿病、胆石症以及癌症等发病风险都会显著提升。内分泌科医师汤莎莎提醒，这类人更应该注意监测腰围和腰臀比（即腰围和臀围的比值）。男性腰围不应大于85厘米，女性腰围不应大于80厘米，腰臀比应保持在合理范围。

无论胖瘦，拥有健康的生活方式，对每一个人都很重要。日常生活中，要注意饮食清淡，适当参加锻炼，特别要避免久坐，每隔半小时或一小时站起来或走动一下，可以大大降低患上糖尿病的风险。有糖尿病家族史的人群，更应注意定期检测血糖。▲