12道题测试你是否患手机成瘾症

昨日，德国乌尔姆大学心理系主任Christian Montag教授受邀来到西南大学心理学部，进行了一场名为《智能手机和社交媒体使用的心理学和神经学基础——揭秘微信成瘾》的心理学讲座。他提出，当玩微信、玩手机超过一定时间并影响了生活，就可能形成一种心理成瘾症，成为一种心理疾病。

正在玩手机的你，是否患有手机成瘾症？这位德国教授的研究，可千万不能错过。

昨日，慢新闻－重庆晚报记者在现场看到，西南大学心理学部213报告厅座无虚席，这场关于微信成瘾症的讲座，吸引了学子们的关注。Christian Montag教授全场用英文演讲，同学们听得十分认真，不停记笔记。

如何判断是否成瘾？Christian Montag教授提供一套测试题，让同学们参考这些问题看自己的成瘾度是否日趋严重。

1经常发现自己使用微信的时间比预期长？

2经常因为多用一会微信而忽略日常琐事？

3经常用了很长时间微信而耽误功课或工作？

4经常会在别人问起在微信上做什么时，

产生防范心理或变得遮遮掩掩？

5经常因为别人打扰你用微信而呵斥、

大声喊叫或做出其他生气的举动？

6经常因为使用微信久了而失眠？

7经常会在没看手机时总想着微信上的事

或想象着在使用微信？

8经常在使用微信时对自己说“再多用几分钟”？

9经常试图减少使用微信的时间却以失败告终？

10经常尝试隐瞒实际使用微信的时间？

11经常花费在微信上的时间比与他人一起

外出的时间更多？

12经常因为没看微信而郁闷、不高兴或焦虑，

一旦使用微信这些感受就烟消云散了？

特别提示

以上问题中的微信可以换成其他任意一种手机软件或社交软件。如果你符合上述5条以上特征，请及早预防。

Christian Montag教授表示，社交软件、数码设备成瘾是从网络成瘾发展而来的，使用者是否患上瘾症，主要看是否因为过于频繁使用手机而影响了自己的社会能力。

Christian Montag教授对慢新闻－重庆晚报记者介绍，是否成瘾关键看两点：一是失去自我控制能力，比如离开手机就焦躁；二是影响社会功能，比如到了买菜做饭时间、5点应该出门接孩子，但因为使用微信而延迟或干脆不做这些事……如果出现这些症状，就达到成瘾程度。

5点建议助你走出困境

Christian Montag教授称，目前德国有5%网友患有社交软件依赖症，并且影响了各自生活。

除了揭秘微信成瘾，Christian Montag教授还将讲座内容延伸到其他交友软件和手机软件上。

手机成瘾症是如何产生的？Christian Montag教授从心理学角度举了一个例子：等公交车时，人们利用闲暇时间看手机，很正常。如果每次等公交车都习惯性掏手机，不看手机就浑身不安——不需要手机时也习惯性玩手机，当这种习惯形成模式后，情况严重者就可能患手机成瘾症。

如何防止成瘾症？Christian Montag教授给出3点建议：1、在生活中减少电子产品的使用，不拿手机当闹钟，不拿手机看时间；2、减少在床上玩手机的时间；3、全神贯注做事时关闭手机email或数据开关；4、把手机拿出你工作的房间或放在隔壁房间；5、如果发现对手机上瘾，可以自己挖掘或让朋友帮自己挖掘其他兴趣爱好，用新鲜事物代替手机对自己的刺激，比如踢足球、攀岩等。开发自己其他领域的潜力和爱好，从而达到淡化手机使用的效果。

案例1

频繁刷新朋友圈在意别人评价

“Christian Montag教授提到的一些现象，我都有。”听了讲座的西南大学心理学专业一年级学生小伍告诉慢新闻－重庆晚报记者，对她而言，微信除了用来和亲友沟通，还是一个展示自己的平台。她几乎每天都会发朋友圈，分享自己的生活。

小伍说，她还会不停刷新其他朋友的朋友圈，平均5分钟一次，除了看看有没人给自己点赞或评论，还要看朋友是否发了新内容。“如果点赞人数太少，我甚至会莫名其妙感到失落。”

对于Christian Montag教授提到的手机软件成瘾，小伍也谈了自己的看法：“早上起来第一件事，就是看朋友圈又发生了什么大事，其实往往什么事都没有，大家只是发点自拍美食或旅游照片，但还是忍不住花很长时间不停地刷。”

小伍说，朋友圈展示的只是生活中很小一部分内容，而且是有利于别人给出正面评价的生活片段，“我就是想让别人看到。有虚荣心理的成分，但就是戒不掉。

案例2

不管什么事第一反应拿手机拍

在讲座中，Christian Montag教授提到了手机拍照依赖性问题，让在座的一年级学生小唐很有感触。他说：“每当我在生活中看到什么有趣的、好玩的事，第一个反应，不是去玩，不是去参与，而是马上拿出手机拍下来，发到网上获得成就感。”

小唐说，正如Christian Montag教授所说，许多自己拍的照片，拍了之后几乎不再翻看，但就是要拍，比如和朋友去了什么好吃的餐厅，第一个反应就是把这事记录下来，和写日记有些相似。这些图片在手机里存储了上千张，很少重新看。

小唐总结自己这个习惯——把手机拿出来拍照，增加了无意义的拍照时间，增加了使用手机的频率，玩手机的时间也相应增长，“手机一拿出来，就会忍不住玩，不知不觉又玩了很长时间”。

案例3

去浴室洗澡也要听歌看视频

除了普通学子，白领一族也不例外。27岁、家住江北区北滨路、从事新媒体行业的郑小姐告诉慢新闻－重庆晚报记者，她使用手机过于频繁，已经影响到自己的生活。

“我平时一个人住，6点下班，剩下的时间自己安排，通常是下班后就在家里玩手机，玩到10点洗澡睡觉。”小郑说，就算晚上锻炼身体，她也会带着手机。跑步时，要带着手机耳机才有劲。练瑜伽，要把手机放一旁，一边看视频一边练。就连去浴室洗澡，也总是带上手机，要么放歌，要么放视频。“之前玩手机，是因为一个人在家里无聊，用手机感觉热闹，久而久之成了一种戒不掉的习惯。”