陈翰笙：将“茶”寿进行到底

中国用特定汉字表示高寿的说法，由来已久、源远流长。最典型的当属“米”“ 茶”二字。“米”字上下皆“八”，中间为十，连起来就是八十八； “ 茶”字上可看成二“十”相连，下能拆作八十有八，相加正好一百零八。于是，便有了“米”寿八十八 、“茶” 寿一百零八之雅称。

中科院院士，我国著名教育家、社会活动家、农村经济学创始人陈翰笙，生于1897年2月5日，卒于2004年3月13日，享年108岁。横跨三世纪，历经大变革，取得高寿的同时，他也将“茶”寿进行到底。奇迹背后，不禁要追问一句，陈翰笙在养生方面，究竟有怎样的独特之道呢？下面，我们就不妨和大家一道，来做一详细地探讨。

饮食重清淡 起居有规律 日常饮食上，陈翰笙最大的特点，便是重清淡。如他所说，就是坚持每天“三个一”，即早一个鸡蛋，晚一杯牛奶，中间来个大苹果。由此可见，陈翰笙一日三餐虽然以素为主，但同时却又注意多种营养的摄取和搭配。正是因为有了科学的饮食习惯，才让陈老吃得好，睡得香。每天晚上，不迟不早，定时休息，而且一躺下即能进入梦乡。高质量的睡眠换来的则是第二天清醒的头脑和充沛的精力，为一天的忙碌工作打下坚实的基础。

锻炼常坚持 思考永不停 陈翰笙一生坚持“工作之外要多运动”的养生观。陈翰笙热衷走步也是出了名的嗜好。他每天早起第一件事便是到风景优美的河边或公园走步。数十年如一日，风雨无阻、从未间断。有一次，陈翰笙不小心崴了脚。就在养伤的那几天里，尽管连门都出不了，但他依然扶着家中的墙壁桌椅，在客厅里走来走去。其持之以恒的毅力，从中可见一斑。陈翰笙曾经说过不仅身体需要经常锻炼，而且头脑也不例外。说陈翰笙的一生是思索的一生，丝毫也不过分。即使在百岁高龄时，他依然喜欢动脑，常备纸笔，以随时记录下所思所想。

个性显幽默 胸怀多坦荡 陈翰笙的一生虽然博学多才、建树颇丰，但又平易近人、风趣诙谐。有客来访，走时，他非要把客人送到院外的马路边，亲眼看着其走远才肯返回。冬天北风凛冽、寒气逼人，家人劝他戴个帽子。陈翰笙笑着说：“我从来不喜欢戴帽子，文革时‘四人帮’要给我戴那么多顶帽子都没有戴上，现在我更不用戴帽子了。”谈及生死，他更显坦然地戏称道：“我活到现在，每天都这么开心，怕是连阎王爷都已经忘记我了！”

心境在豁达 生活贵多彩 豁达之心是长寿之本。对此，陈翰笙曾有过一段表述：“我视富贵如浮云，一向淡泊明志，从不为名位利禄所烦恼。”就算在当年视力骤降的险要关头，他仍不以为然地戏说：“我像一部汽车，发动机是好的，虽然两个车灯不亮了，只要是熟门熟路，我这部汽车还是能走的。”“精神空虚催人老，陶冶情操寿自高”是陈翰笙自撰的一副养生联。他如此说，也这么做。在紧张的学术研究和日常工作之余，他依然坚持培养自己读书、养花、听音乐等方面的闲情雅趣，从而让生活充满五彩斑斓，精彩纷呈。（逯富红）