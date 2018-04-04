家庭二手烟：危害女性生殖健康

说起二手烟，相信大家并不陌生，无论是在公共场所、办公室，还是在家庭小天地，都少不了它的身影。近日在接受记者采访时，国家中医临床研究基地妇儿病团队首席科学家、黑龙江中医药大学附属第一医院妇科主任吴效科介绍说，二手烟是指烟草燃烧过程中散发到环境中的烟草烟雾，又称被动吸烟或环境烟草烟雾，包括吸烟者吐出的烟雾和烟草燃烧过程中散发到空气中的烟雾。研究结果显示，二手烟在成分上与吸烟者吸入的烟雾并无差别，意味着这二者的危害等量齐观。

据2015年世界卫生组织的统计数据：我国现有3亿烟民，有多达7.4亿的人暴露于二手烟，其中2.5亿为育龄期女性，1.8亿为儿童。烟草燃烧产生的烟雾化学物质，已知的就高达7000多种，其中至少250种是已知的有害物质，50多种为已知的可致癌物质。这些有害物质主要包括尼古丁、焦油、一氧化碳、胺类、酚类、烷烃、醇类、多环芳烃、氮氧化合物和重金属元素镍、镉，以及有机农药等。毫无疑问，妻子儿女是家庭中最亲的亲人，男性在室内“吞云吐雾”之时，无意中则为家人的健康埋下了烟雾缭绕的“陷阱”。

二手烟对女性生殖三重打击

“肺癌风险可提高20%~30%，冠心病风险增加25%~30%，乳腺癌风险则增幅达70%，且显著加重儿童哮喘程度，引发儿童肺炎、中耳炎乃至行为问题，经常是频繁见诸报端的二手烟危害的热点话题之一。然而，关于二手烟对妇女，特别是对多囊卵巢综合征（PCOS）女性生殖健康影响的科普宣传却少之又少。”吴效科介绍，PCOS是生育年龄妇女常见的一种复杂的内分泌及代谢异常所致的疾病，以慢性无排卵和高雄激素血症（妇女体内男性激素产生过剩）为特征，临床表现为闭经、多毛、肥胖及不孕四大病症。

吴效科指出，二手烟从三个方面打击了PCOS女性改善生殖的努力：一是降低了雌激素，升高了雄激素，加重了排卵障碍和男性化特征；二是损害了输卵管功能，使可怕的宫外孕险情节节攀升；三是推高了早期流产、死胎和早产发生概率。

尼古丁打破女性激素平衡

吴效科说，卵巢是女性体内产生性激素的主要“工厂”，也是卵子发育、成熟和排卵的场所，堪称女性生殖和内分泌活动的枢纽。烟草烟雾中的尼古丁、苯并芘、重金属镉等有害成分，不仅留存于血液，同时也在卵巢颗粒细胞中累积，部分物质的浓度甚至比血液还高。这些有害物质通过多种不同的途径干扰雌、孕激素的合成，狙击卵泡的发育、成熟以及排卵的进程，最终使生殖功能严重“滑坡”。

尼古丁作为二手烟中最常见的有害成分，已被证实可阻断卵巢内一种与雌激素合成密切相关的芳香化酶，它扮演着把雄激素转换为雌激素的“角色”。吴效科说，当卵巢内芳香化酶的活性被抑制时，其直接后果就是随着雌激素的水平逐步降低，无法使卵泡继续发育而停滞在不同发育阶段，由此形成和加重了卵巢多囊形态。与此同时，雄激素的水平由于去路被堵而不断升高。对PCOS病人来说，本来雌激素水平低下带来的烦恼就已“一箩筐”，还要承受高雄激素所致的体毛粗重、痤疮、声音粗犷等男性化体征，无异于往伤口上撒盐，让外观形象和自尊心备受伤害。

输卵管功能受损易宫外孕

输卵管顾名思义，是输送卵子、受精卵的一条重要“管道”，也是精子和卵子结合形成受精卵的场所。吴效科指出，输卵管功能受损是酿成宫外孕的最大“黑手”，同时也是女性不孕的关键因素之一。输卵管的构造由外向内依次为伞部、壶腹部、狭部、间质部，约75%的宫外孕潜伏在壶腹部；管壁结构由内向外分别为黏膜层、肌层及浆膜层，其中以黏膜层的纤毛和肌层对卵子和受精卵的正常输送最为重要；这些组织结构都是烟草烟雾有害成分偷猎的对象。

专家通过动物实验发现，暴露于二手烟时，可使输卵管伞部成功抓住卵子的机会下降20%，纤毛的摆动频率减少70%，肌层的收缩能力减弱99.4%，前者是受孕的前提，后两者则与宫外孕的发生高度关联。纤毛摆动和肌层收缩不足，胚胎迁移缓慢，从而错过在子宫内“扎根”的时机，使宫外孕的风险增加约1.6倍。另一方面，雌激素还能促进纤毛摆动和肌层收缩，一旦雌激素的合成受二手烟干扰，也会削弱纤毛的摆动，而增高宫外孕的概率。

早产流产死胎风险大

吴效科比喻说，如果将胚胎看成一颗种子，子宫内膜就是这颗种子生长的土壤，优质的土壤才能让它茁壮成长。历经万里长征的胚胎到达子宫后，还要经受另一番打击，其中约30%~50%的胚胎会在妊娠早期死掉，也就是通常所说的自然流产。而暴露于烟草烟雾，可使自然流产风险增多1.2倍，死胎风险升高1.6倍，出现早产和胎儿发育迟缓的情况分别增至15%，胎儿出生体重下降高达138克。

除胚胎自身因素外，子宫内膜发育不良或容受性差是易于早期流产的另一重症结所在。烟草中苯并芘和重金属镉等有害物质，均能对子宫内膜的成熟构成障碍，使内膜厚度变薄，内膜容受性降低，甚至引发子宫内膜炎症，继而促发了早期流产。此外，苯并芘和尼古丁等物质还会阻碍血管网的“布局”，削减胎儿的营养供应，引起胎儿发育延迟，甚至死胎等并发症。

吴效科最后强调，多囊卵巢综合征女士要想圆上“妈妈梦”，一定要牢记如下三点：保持良好的心态是前提，中西医结合治疗是关键，改变不良生活方式和避免二手烟侵害是保障。

吸入二手烟后，首先应该做的是清咽润肺，萝卜、木耳、蜂蜜、柚子、金橘等都是非常好的选择，这些食物有益于生津止渴、清热止咳及润肺清肺，每天坚持吃一个梨清咽润肺，还需要多吃些枇杷。

吸二手烟后应该及时排毒，要养成喝茶的习惯。乌龙茶、绿茶、红茶等都是排毒不错的方法。茶叶能有效预防消化道肿瘤及妇科肿瘤等，对癌症起着很好的预防作用。特别是绿茶，可有效减少二手烟中尼古丁对人体的危害，同时也是降血脂、利尿解毒的佳品。除了喝茶以外，多吃含有维生素A、维生素B1以及维生素B2的食物，如胡萝卜、柑橘、香菇等非常有益，无论是吸烟的人还是吸二手烟的人都应该多吃。（衣晓峰 张锐 李建）