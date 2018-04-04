联合国呼吁提高自闭症妇女和女童权能

联合国秘书长古特雷斯在“世界提高自闭症意识日”发表致辞，呼吁增强患有自闭症的妇女和女童的权能，让她们参与相关决策制定，帮助她们应对挑战。

古特雷斯在致辞中说，患有自闭症的妇女和女童“面临多重困难，她们平等享有教育和就业机会的道路障碍重重，生殖权和选择自由被剥夺，无法参与事关她们的决策”。

古特雷斯强调，性别平等和妇女赋权工作必须面向世界上所有的妇女和女童，为实现可持续发展目标而作出的努力必须坚守《2030议程》“不让任何一个人掉队”的核心承诺。

在世界提高自闭症意识日到来之际，古特雷斯呼吁国际社会再次承诺“致力于促进所有自闭症患者的充分参与，确保他们能够得到必要的支持，帮助他们行使权利和基本自由”。

自闭症是一种从幼儿期开始显现的终身神经系统疾病，不论性别、种族或社会经济状况。其主要特点是独特的社会互动、非标准的学习方式、对特定主题有强烈兴趣、倾向于常规惯例、一般沟通存在障碍，以及处理感官信息的特殊方法。

全球自闭症高发及对自闭症缺乏了解，对个体、家庭和社会产生了巨大影响。对这种神经系统变化疾病患者给予适当支持、调节和接纳，可使自闭症群体得到公平的机会，并且能够全面、有效地参与社会。

联合国大会在2007年通过决议，将每年的4月2日定为“世界提高自闭症意识日”，强调必须帮助改善自闭症患者的生活质量，让这一群体作为社会的一份子过上充实而有意义的生活。

今年“世界提高自闭症意识日”仪式强调：必须增强患有自闭症妇女和女童的权能。联合国总部将于4月5日举行纪念活动。（记者冯卫东）