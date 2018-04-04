以“国字号”头衔招摇撞骗健康类非法社会组织大曝光（附名单）

人民网北京4月4日电 据民政部官网消息，从2018年2月6日至3月30日，民政部社会组织管理局已陆续公布5批约300家未在民政部登记的涉嫌非法社会组织。

民政部表示，当前一些非法社会组织以圈钱敛财为目的，打着服务国家战略旗号、冠以“国字号”头衔招摇撞骗，严重损害了社会公众的合法权益；一些非法社会组织人员利用社交场合、节庆活动自我营销、故作玄虚，严重损害了社会组织的公信力。这些组织中，既有打着军民融合等国家战略旗号，也有冒用公安部门等国家机关名义，更有紧贴社会热点，关乎扶贫创业、健康医药、城乡养老等民生利益的，容易误导公众、欺骗基层群众，必须坚决打击、以正视听。

人民健康网整理出其中60家涉嫌非法的健康医疗类组织，这些非法社会组织几乎全部冠有“国家”、“中国”、“中央”等“高大上”的虚假名目，且大多与中医药、养生等产业相关。

健康类涉嫌非法社会组织名单

民政部社会组织管理局有关负责人在2月13日指出，近期，北京等地民政部门在公安机关的配合下，依法取缔了“中国能源装备协作会”、“国防教育宣传活动组委会”、“中国体育企业家俱乐部”等非法社会组织，起到了有力的震慑作用。同时，欢迎有关单位和个人提供非法社会组织活动线索，为取缔非法社会组织提供有力证据。（实习生尹莉娜）