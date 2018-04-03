清明时节气候多变，记住四大养生口诀

清明节”快到了。作为节气的清明，将农作时令的迫近、祭奠亲人的肃穆与踏青游春的喜悦结合起来了，表现出了厚重的文化内涵。

清明时值暮春，气候多变，且常阴雨绵绵。在人们户外活动频率骤然增加的时候，稍有不慎，即会损体伤身。因此，清明期间，更应注意养生。

注意保暖：

清明时节，风和日丽，莺飞草长，柳绿桃红，人们脱去臃肿的冬装，任凭“吹面不寒杨柳风”拂抚全身。然而，在享受轻松与温暖的同时，可别忘了一句俗话：“二、四、八月乱穿衣”。四月气温尚不衡定，仍必须随天气变化而及时增减衣着，如果贪图轻简方便，穿着过于单薄，则易受凉而染疾。

重视防湿：

“清明时节雨纷纷”，这句不少人都非常耳熟的唐诗，简练而又生动地叙述了清明前后细雨飘飘、连绵不断的情景。正是这些“沾衣欲湿”的“杏花雨”，大大地增加了空气湿度。医学专家指出，空气湿度过大，能使人困乏无力、心胸郁闷、食欲不振，很不利于健康。因此，此时需视天气情况，加强防湿工作，即晴天时适度开窗，使住处通风；阴天回潮时，要关窗；有条件（如空调等）时，可提升室内温度、除湿，以保持干燥；外出要随身携带雨具，防止淋雨。若遭淋雨或运动出汗时，要及时更衣，以防遭寒湿侵袭而致病。

调理饮食：

清明是春天里的节日。传统养生学理论认为，“春与肝相应”，意即春季的气候特点与人体肝脏有着密切的关系。所以清明期间的养生保健方法应以调养肝脏为主，以使人体气机通畅，气血和谐。调养肝脏有“养肝”、“清肝”之分。所谓“养肝”，即根据中医养生学所说的“以脏补脏”方法，多吃一些动物肝脏。如肝肾阴虚、视物昏花及夜盲者，可常吃“枸杞猪肝粥”、“猪肝汤”等；所谓“清肝”，即用清泄肝火的方法预防肝气太过或肝火上炎，如高血压、高血脂患者可常吃“芹菜豆腐干”、“木耳炒洋葱”等菜肴。根据清明多雨湿、乍暖还寒的气候特点，饮食宜温，忌油腻生冷之物，可多吃此时盛产的偏温蔬菜，如韭菜、菠菜、大白菜、芹菜、薤头，既芳香鲜嫩，又温胃祛湿，调养脏腑，有益健康。

外出防病：

清明时节，万物复苏，病毒、致病菌等微生物随之繁殖、传播，最易发生流感、流脑、腮腺炎、白喉、肝炎、百日咳、肺结核等疾病。而且清明的习俗活动多在室外进行，祭奠、聚会、娱乐、踏青等等，大大地增加了人与自然、人与人之间的交流与接触。因此，必须加强防病工作。如：踏青时不要随意拈花惹草，携带一些抗过敏药，以防花粉、柳絮、浮尘等过敏原所致的哮喘、皮肤过敏症等；为防止春季传染病，老、弱及儿童应少参加集体活动或少去公共场所，少聚餐，不在路边小摊点吃东西等。为防止劳累过度致身体内虚而引入时令之邪，应重视自身保健，注意外出活动中的衣食住行调摄，做到劳逸适度、生活有节、心理平衡。