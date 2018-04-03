清明养生有诀窍 春季养肝护脾宜少酸宜甘

春季是个万物复苏、百花齐放的季节。清明小长假，正是踏青好时节。然而埋藏在盎然春意里的某些疾病却容易伺机作祟，人们在外出踏青的同时，也要注意养生保健。

清明时节，冷暖空气交替比较频繁，气温波动较大，正所谓清明时节雨纷纷，下雨的时候温度降低，转晴后温度又会大幅上升，就在这一冷一热之间，人体的自身免疫力也会随之降低，这时一旦遭遇病毒侵袭，很容易感冒。

“在户外运动户外活动的时候，一定要随时增添衣服，早晚还是凉的，运到的时候也不要过量的出汗，容易伤风，春天花开以后，有一些花粉，容易导致一些过敏性的疾病，过敏性哮喘、鼻炎，或者一些皮肤过敏病，要注意戴上口罩，少接触一些花粉，预防过敏性疾病。”德州市中医院内科主任医师刘政说。

中医认为，体内肝气在清明之际达到最旺。如果肝气过旺，会对脾胃产生不良影响，妨碍食物的正常消化吸收，还可造成情绪失调、 气血运行不畅，从而引发各种疾病。

“饮食这方面有一个大的原则，那就是少酸宜甘，就是说少量吃一点酸性食物，甘甜的食物多吃一点，比如说大枣、山药、小麦粉、面粉甘甜的东西，有利于脾胃的旺盛。”德州市中医院内科主任医师刘政介绍说。

春季气候多变，突然受到寒冷的刺激，温度骤变容易造成心脑血管突然收缩，血压控制不好，再加上情绪激动，容易诱发或加重心脑血管疾病。专家提醒，清明节期间，有心脑血管疾病、血压偏高的人如果伤心过度、情绪波动太大，容易诱发中风；有神经系统疾病的人，情绪波动往往会加重病情。有上述疾病的人群应注意自己的情绪，扫墓时最好有人陪伴，并随身携带急救药品。