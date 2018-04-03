浑身不舒服心烦意乱？当心职业耗竭逼近你

有着“高颜值、高学士、能力强”美誉的李小姐担任一家名牌媒体公司艺术总监，薪水待遇令同龄人羡慕不已。可是近来她却浑身不舒服，整天加班忙不完的工作，使她心烦意乱、深感疲惫不堪，她时常怀疑自己是不是生病了，于是来医院求医。心理医生告诉她说，“这是职业耗竭所致。”

随着社会的发展，人们的生活和工作节奏逐渐加快，职业耗竭无时无刻不在侵蚀着人们的肌体，改变着人的思维和行为，特别是在一些高危行业发生率尤为突出，其中医务工作者是职业耗竭的高危个体，耗竭现象普遍存在，理应引起政府相关部门以及临床的高度关注。

职业耗竭有三个症状维度

20世纪70年代，美国圣地亚哥大学曾创立了耗竭诊断量表，将耗竭定义为：“由于个体的价值、尊严、神经和希望的衰退而对灵魂造成的一种腐蚀。”换句话说，职业耗竭是由于各种各样的持续应激源，尤其是工作中的人际应激源所导致的一种负性精神状态，代表了一种特殊类型的职业应激。那么哪些表现属于职业耗竭范畴呢?

职业耗竭包括三个症状维度。一是情感衰竭，筋疲力尽；二是人格解体，冷漠疏离，玩世不恭；三是缺乏成就感，自我效能低下。

具体来说，生理症状包括疲劳、疼痛、消化系统症状和体重变化、失眠问题；情绪心理，焦虑抑郁、易怒发脾气、自卑缺乏自信、有时悲观绝望、甚至萌生自杀观念以及认知功能减退；行为症状反映在人际关系不良、不愿社交、家庭关系危急、工作质量下降、频繁更换工作或辞职，甚至依赖烟酒、咖啡因、药物等自我麻醉或自我伤害等。

一项纳入5575例受试者的研究显示，耗竭评分和抑郁严重程度以及耗竭各个维度症状均与抑郁呈显著正相关，两者在症状表现上有其相似性。但严格来讲，职业耗竭与抑郁症是完全不同的概念。职业耗竭与工作应激高度相关，当脱离了高压力环境后，其症状可以明显改善和缓解；而抑郁症与工作环境压力同样关系密切，但即使脱离这一环境，其抑郁症的核心症状仍然会持续存在，且需要心理和药物治疗。

职业耗竭风险女性高于男性

可以说，职业耗竭体现在各个行业轻重不一。值得注意的是，医疗卫生行业相比其他行业职业耗竭程度更突出。全国一项对10个省市1537例医生的调查显示，所处医院级别越高，医生职业耗竭越严重，其中三级医院耗竭程度较重的医生比一级医院多12.8%。另有统计表明，美国医生职业耗竭发生率在50%以上，是其他行业的2倍；我国上海21家医院457名医师的调查问卷显示，60.6%的医师有轻度耗竭；5.9%的医师患重度耗竭。

医务工作者的职业耗竭应及时纠正，若长期以往得不到改善，就会对医疗安全、医疗质量产生负面影响。比如职业风险：会增加医疗差错及事故率，医源性感染风险（护理），医患关系不融洽，患者满意度降低，医院形象及美誉度受损等。同时，也会增加躯体疾病风险，导致抑郁症的发生，增加个体酗酒和药物依赖及自杀风险，员工队伍不稳定、调动离职增多，人力成本提高等等诸多表象。且女性风险显著高于男性。

因为，职业耗竭持续的慢性压力会导致大脑退化，会对参与学习和记忆活动的神经系统产生破坏性影响，而其所产生的应激效应会抑制下丘脑垂体肾上腺轴的反馈调节通路，导致脑源性神经营养因子的减少，使人的大脑退化。由此看来，“工作太累了大脑会崩溃”、“人会变‘傻’”，也许有它的道理。

综合预防是抵御职业耗竭的关键

发生职业耗竭的原因是多元化的，因此耗竭的治疗手段也是多方面的。总体而言，综合预防是消除症状的关键。

转变思维。工作中难免遇到各种压力，要学会转变思维，从积极的角度看问题，凡是不要过度个人化，更不要把负性的事件泛化或带入平时的生活中，尽管工作十分重要，但不是生活的全部，更不是唯一，这是改变行为的基础。

睡个好觉。睡眠是消除身体疲劳、恢复体力、修复不良情绪的最好方式，良好的睡眠有利于保护大脑，提高脑力，增强免疫力。因为人体在正常情况下，能对侵入的各种抗原物质产生抗体，并通过免疫反应而将其清除，从而保护人体健康。所以，睡眠对保护人的心理健康与维护人的正常心理活动极其重要。

健康饮食。饮食是人类维持生命的基本条件。科学研究表明，健康的饮食既能促进身体健康，又能防病祛病。所谓食补，就是食物能起到药物所无法起到的作用。

规律运动。相比于其他的预防手段，科学规律的体育运动是预防治疗职业耗竭起效最快、最经济、最为通用的办法。运动可以优化睡眠，释放或缓解各种压力，改善和恢复大脑前额叶皮层功能，释放多巴胺、内啡肽、BDNF等“快乐因子”，也能提高认知功能。

适度社交。社交是人与人智慧的组合人际关系好的人，办事容易顺达。适度、良好的社交能消除隔阂，拉近人间距离。只有通过交往去建立融洽和谐的人际关系，才能同他人友好相处，合作共事，创造“人和”的境界，保持好的心境，逐步走向理想的彼岸，最终实现人生的价值。

如果上述方法仍然不能消除职业耗竭症状，就需要进一步看心理精神专科门诊，待医生明确诊断后，再给予规范的药物及心理治疗。（匡远深整理）