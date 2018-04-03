国家卫计委发布癌症患者饮食指南 限制精制糖，多吃不饱和脂肪

一份由国家卫计委发布的《恶性肿瘤患者膳食指导》（以下简称《指导》），近期正式实施。

《指导》适用于肿瘤治疗期和康复期的恶性肿瘤患者（尤指携瘤患者）。总的来说，癌症患者要合理膳食、适当运动，食物的选择尽量多样化，保持适宜的、相对稳定的体重。

浙江大学医学院附属第二医院营养科主任张片红参与了《指导》的制定。他说，现在康复期的肿瘤病人越来越多，而针对他们的营养误区也很多，比如不合理的忌口、饿死肿瘤等等。

钱江晚报记者请浙江省肿瘤医院营养科主治医师宋灵兰为大家详细解读这份指导。

限制精制糖的食用量

可额外补充鱼油

曾几何时，有一种观点非常流行：“糖”会滋养癌细胞，所以癌症患者要完全断“糖”，最终“饿死”癌细胞。

其实只要稍加分析，就会发现这个观点站不住脚。癌细胞需要碳水化合物没错，但正常细胞同样需要碳水化合物提供能量。癌细胞是饿不死的，即使你什么都不吃，它们会将正常细胞的养分占为己有。

手术和放化疗之后，癌症患者往往会出现营养不良的情况，这时候完全拒绝碳水化合物，不利于患者的恢复。但癌症患者摄入碳水化合物，确实有一定的讲究。

宋医生说，像白糖、红糖、方糖、糖浆这类高度提纯的精制糖，吃下去后能迅速被吸收进入血液，这时候癌细胞就会疯狂掠取、吸收，获得能量。

而米饭、土豆、番薯等富含淀粉的食物，它们都要经过一番消化分解才能被吸收利用，这样癌细胞也不会快速摄取吸收。

而且，精制糖本身除了糖分，几乎不含其他营养物质。而五谷杂粮中，还有蛋白质、维生素、膳食纤维等人体所需的营养物质。所以，癌症患者要尽可能减少精制糖的摄入。

宋医生建议，癌症患者应每天适量摄入谷类食物，成年患者每天摄入200g～400g为宜。在胃肠道功能正常的情况下，注意粗细搭配。

在适当降低糖分摄入后，脂肪在人体供能上担负了更大的责任。

宋医生介绍说，脂肪可分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸，后者又细分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。癌症患者在摄入脂肪时，要均衡这三类脂肪，建议多种植物油交替使用，每天在25g～40g左右。

在多不饱和脂肪酸中，n-6和n-3多不饱和脂肪酸，能起到维持肿瘤患者的炎症平衡，降低脂质过氧化反应的作用。它们多存在于深海鱼油中，所以癌症患者可在日常饮食外，摄入一些鱼油作为补充。

从杜绝烟酒

多吃蔬果做起

那对于普通人来说，如何在日常饮食和习惯中预防癌症的发生呢？浙江省立同德医院肿瘤科主任冯正权认为朋友圈流传的“抗癌食物”大多不靠谱。他说，目前的医学还无法参透癌症确切的发病机制，它是遗传、饮食、环境、生活习惯等诸多因素作用的结果，没有充足的证据表明，某种或某些食物能预防癌症。

但这并不意味着我们可以随意乱吃。世界卫生组织下属的国际癌症研究中心的网站，列举了权威的致癌物，涉及食物的有槟榔果、咸鱼、黄曲霉素等等。冯主任说，虽然这不代表着你吃了这些食物就会得癌症，但它们确实可能对人类有致癌作用，最好不吃或少吃。

研究表明，新鲜的水果和蔬菜对抵抗多种癌症起到保护作用，所以日常饮食中要提高蔬果的比例。

冯主任强调，食物的烹饪方式也很重要。最好采用清蒸、水煮这类保持食物原汁原味的加工方法，避免盐腌、烧烤、烟熏等方式。在明火上烧烤或烹调肉类能形成具有致癌作用的杂环胺和多环芳烃，导致胃癌发生的原因之一。同时不能食用过烫的食物，饮食过热与食道癌的发生息息相关。

饮食之外，超重和肥胖也与多种类型的癌症相关，如食道癌、结肠直肠癌、乳腺癌、子宫内膜癌和肾癌。所以维持健康的体重，定期运动锻炼，也能降低患癌的风险。

冯主任还提醒，如果身体存在慢性炎症，一定要及时治疗，它们也会提高癌症风险。比如，乙型和丙型病毒性肝炎引起肝癌；人乳头状瘤病毒感染导致宫颈癌；幽门螺旋菌会增加患胃癌的风险。