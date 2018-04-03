洗个澡还有风险？这些危险潜伏在你的浴室里！

研究表明，洗浴玩具橡皮鸭可能携带致病菌，使得成人和孩子都患病。但是你知道还有哪些其他意想不到的危险潜伏在你的浴室吗?

伦敦玛丽皇后大学的病毒学教授John Oxford告诉BBC:“浴室往往是一个家庭的卫生死角。”

“人们花了很多时间在打扫厕所，但是需要花更多的注意力清洁和消毒浴室。”

1、橡皮鸭和其他沐浴玩具

《纽约时报》报道了瑞士联邦水产科学研究所联合伊利诺伊大学土木工程学系所进行的研究。

他们研究了19个沐浴玩具，发现其中有58%存在真菌。研究者建议将沐浴玩具远离孩子的脸，否则可能会导致“眼、耳、甚至胃肠感染”。

2、儿童浴席位

你怎么给新生儿洗澡呢?很多父母让孩子洗澡时使用婴儿座椅。然而，座椅并不提供100%的保护。

英国皇家学会的发言人告诉BBC:“婴儿在座椅上只能淹没在几厘米的水，给人提供了一种虚假的安全感。”

“只需要一个电话或有人来敲门。事故在几秒钟内就可能发生。”

“一定要保证孩子在一臂之遥内，如果他们滑到水里，他们没办法自己运动。重要的是这一切都没有声音，你不会听到他们是否滑到水里。”

3、被烫伤

淋浴时被热水烧伤或烫伤对成人和儿童都是风险，

英国皇家学会的发言人对BBC说：“我们让人们在为孩子洗澡时先放冷水，这样你不必冒着为孩子在满浴缸的热水附近而冒险”。

4、肥皂

肥皂是用来清洁你的手和身体，所以，上面非常干净没有细菌。然而,你错了。

John Oxford教授说：“细菌可以通过肥皂从一个移动到另一个人，比如常见的大肠杆菌。”

“如果家庭中有人患病或者有其他病人使用了肥皂，那么浴室是一个将疾病扩散到其他的家人理想的地方。”

John Oxford教授认为皂液器是一个比肥皂更好的选择。

5、毛巾

“不要与别人共用毛巾!” John Oxford教授说。

在卫生间里有一条共用毛巾用来擦手是很常见的事，但John Oxford教授建议尽量避免这样做，细菌可以在毛巾上生存好几个小时，尤其是在浴室这种潮湿的环境中。

纸巾或者个人毛巾都是不错的选择。

6、光滑的表面

在浴室里滑倒是一个显而易见的风险，进出浴缸或淋浴时，或摔倒在一个潮湿的浴室地板上，人们都可能遭受骨折、瘀伤、甚至脱臼等等。

避免这种情况，建议在地板上使用浴垫，在浴室中涂身体油时要使用防滑垫。