新发现！帕金森病的病因或许根本不在大脑里

一直以来，帕金森都被认为是一种起源于大脑的疾病，患者大脑中运动中枢神经元逐步死亡，导致了震颤和运动能力的丧失。但是本周在《Brain》科学期刊上发表的一项新研究阐明了另一种思路，新研究表示，帕金森病基因突变的最初原因可能不在大脑中，而是藏在外周免疫系统对普通感染的免疫反应之中， 该研究提供了对帕金森病的新理解。

圣犹达儿童研究医院发育神经生物学系的教授Richard Smeyne博士，“我们知道小胶质细胞的脑细胞会引发炎症，最终破坏大脑区域导致帕金森氏症运动的发生，但是不清楚在这个过程中共同遗传的突变是如何发生的，以及这种突变是否改变了小胶质细胞。”

本论文的第一作者圣犹达儿童研究医院的博士后Elena Kozina与Richard Smeyne博士一起研究了LRRK2基因突变体。LRRK2基因中的突变是遗传性帕金森病的最常见原因，在40% 的北非阿拉伯后裔和18%的德系犹太人后裔PD患者中会发现这个基因上的突变。但是，携带LRRK2基因突变本身并不足以导致PD的发生。

Elena Kozina博士表示，“我们知道如果双胞胎同时携带着LRRK2基因突变，他们并不见得一定会患上帕金森, 他们还需要一个触发事件。”

Richard Smeyne博士以前的研究显示，流感可能会增加帕金森病的风险，基于这个结果，Smeyne博士决定研究触发帕金森发病的原因是否与感染相关。研究人员使用一种叫做lippopolysaccharide(LPS)的细菌外壳，这种细菌外壳可以激活外周的免疫细胞，但是它本身无法穿过血脑屏障进入大脑，而且激活的免疫细胞也不会迁移到大脑中，表面上看来LPS似乎不会直接对大脑产生什么影响。

当研究人员将LPS注射到两种最常见的LRRK2基因突变的小鼠体内时，这些小鼠的免疫反应变成了“细胞因子风暴”，炎症介质升高至是LPS正常反应的3-5倍水平。这些引发炎症的细胞因子是由携带LRRK2突变基因的T和B免疫细胞分泌的。

尽管LPS没有穿过血脑屏障，但研究人员发现升高的细胞因子能够进入大脑，从而形成一个环境，导致小胶质细胞活化并破坏运动所涉及的大脑区域。

Smeyne博士表示，“虽然需要更多的测试来证明这种联系，并且测试人类是否也是如此，但这些发现为我们提供了一种帕金森致病原因的新思路。尽管我们不能用免疫抑制剂让患者预防这种疾病，但如果这种机制得到证实，其他干预措施可能有效地减少发生这种疾病的机会。”(孙欢/编译)