专家：自闭不只是心理疾病

4月2日是“世界自闭症关注日”，今年活动的主题是“有你，我们不孤独”。

惠州市残疾人联合会的统计显示，目前，全市已有17家机构开展自闭症患者康复训练，在训自闭症患者超过1000人，且以儿童为主。

1 多数自闭症患儿未被及时发现

根据2013年出版的第五版《精神疾病诊断及统计手册》(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM—5)定义，自闭症的核心表现为持续存在的、多场合的社会交往和互动缺陷、言语和非言语沟通困难、刻板重复的行为和兴趣。此外，自闭症的患病率有明显的性别差异，男孩的发病率是女孩的5倍。

自闭症又称“孤独症”或“孤独性障碍”，然而，正是因为这样的名称让很多人对自闭症产生误解，认为它只是一种心理疾病。

惠州市第二人民医院副院长、市心理卫生研究所所长骆焕荣对此感到担忧。他指出，自闭症是广泛性发育障碍（pervasive developmental disorder，PDD）的代表性疾病，换言之，自闭症是脑部发育障碍所造成的疾病，属于先天性疾病，“发病的原因可能是遗传因素，也可能是因为怀孕过程中母体受到影响，很少是后天突然得病。”

自闭症儿童的最佳干预期为3岁以前，然而，在骆焕荣的接诊经历中，多数自闭症儿童通常要在3—4岁以后才被发现，甚至不乏上了小学乃至中学的孩子被诊断出患有自闭症。“讲话慢，智力发育迟缓，这些都是自闭症的典型症状，有些家长通过细致观察可以及早发现，让孩子接受康复治疗，”骆焕荣认为，父母可以尽可能多了解正常婴幼儿的心理和行为发展历程，对照自己孩子的发展状态，尽早发现孩子的异常并进行干预。

2 自闭症可能演化为严重精神疾病

“大部分的自闭症儿童都是先到综合医院儿科就诊了，发现情况严重，乃至于伴有精神疾病症状和智力障碍，才会转到我们这里，”骆焕荣告诉记者，近年来,惠州市第二人民医院接诊了不少自闭症儿童，他们往往已经出现情绪和行为问题，例如多动症、冲动攻击行为、自残、强迫症等，这种情况下就需要配合药物治疗。

据了解，自闭症无法彻底治愈，只能通过康复训练改善自闭症患者的社交和自我生活能力。骆焕荣告诉记者，通过漫长的恢复性训练，一部分症状较轻的患者可以获得基本的生存技能和社交技能，从而进入社会谋生。

记者了解到，为帮助自闭症儿童康复训练，惠州市于2009年实施《0—7岁孤独症儿童康复救助实施办法》，每个自闭症儿童每年可获得1.2万元救助金。2014年，惠州市又将自闭症康复救助项目列入市政府十大民生实事，拨出专款用于自闭症儿童康复，每名在训的7岁以下的自闭症儿童每年可另外获得8000元救助经费。（记者 廖钰娴）