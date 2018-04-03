“大脖子”常由甲状腺疾病引起

作为一种“重女轻男”（女性发病率高于男性）的疾病，甲状腺疾病有时会伴有甲状腺肿大的症状，外观上看起来就是“大脖子”，给一些爱美的女性患者造成较大心理负担。广州市第一人民医院甲状腺外科徐波主任医师介绍，“脖子大”最常见的原因就是甲状腺肿大，常由各种甲状腺疾病引起，主要包括下列这些原因：

1.单纯性甲状腺肿

主要原因是碘缺乏或人体对甲状腺激素需要量增加。自从国家实行食盐加碘政策以来，碘缺乏引起的“大脖子病”已经很少见。不过，青春发育期、妊娠期或绝经期妇女，人体对甲状腺素的需要量暂时性增高，有时候会发生轻度的弥漫性甲状腺肿大。这种甲状腺肿大常在成年或妊娠结束后自行缩小，通常不需要给予药物治疗。

单纯性甲状腺肿常常是弥漫性的，随着病情的迁延，腺体内会长出大小不等的结节，这时就叫做结节性甲状腺肿。徐波指出，除非结节较大，出现压迫影响呼吸、吞咽等，否则大部分结节性甲状腺肿不需要处理。

2.甲状腺炎

顾名思义，甲状腺炎就是因为各种原因引起的甲状腺炎症，主要包括桥本甲状腺炎、急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎等。

其中，桥本甲状腺炎为自身免疫病，表现为无痛性、弥漫性甲状腺肿，血清甲状腺抗体阳性。如果甲状腺功能正常就定期复查；如果有甲状腺功能减退，就需要服用左甲状腺素治疗。

急性甲状腺炎主要由细菌引起，表现为发热、颈部剧烈疼痛；甲状腺肿大治疗使用抗生素，化脓穿刺、切开最有效。而亚急性甲状腺炎病前常有上呼吸道感染，同时伴有发热、颈部疼痛，使用糖皮质激素、抗炎、对症等处理就可以。如若发生甲状腺功能减退，则需要服用左甲状腺素片。

3.甲状腺功能亢进症

简称“甲亢”，除了最直观的“大脖子”症状以外，食欲亢进、心悸、多汗、易怒、体重下降等也是常见表现。

徐波介绍，患有甲亢需要接受规范的药物治疗，如果药物治疗效果不好，就要考虑碘131或者手术治疗。

4.甲状腺肿瘤

甲状腺肿瘤包括良性、恶性两种。肿瘤常常也表现为甲状腺结节的形式，当肿瘤较大时就可以造成脖子肿大。甲状腺肿瘤目前首选的治疗还是手术切除。

徐波介绍，对于甲状腺疾病，首选B超检查，他提醒大家，发现甲状腺疾病切莫惊慌，建议到甲状腺专科就诊。（记者伍仞 通讯员魏星）