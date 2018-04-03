“脾胃为后天之本”，中医认为，胃气主降，脾气主升。即通过胃气的通降作用，使食物经胃腐熟后，下行进入小肠，进一步消化吸收；而脾气能将饮食精微、津液上输于肺，再输布于其他组织器官，而化生气血，营养全身。通过这种升降有序的运化，将水谷精气输送到全身各处，滋养机体。所以，调养脾胃的关键是让它们的运动符合脏腑的气机变化规律。

单举手臂这个动作源于八段锦，在宋代时就已流传于世。其具体做法是：

1.自然站立，两膝微微弯曲，两手捧在小腹前，掌心向上；

2.左手翻掌经过胸前往上举，右手翻掌向右胯旁下按，两掌一上一下撑开，同时两腿站直，把整个身体拉伸开,略停两秒;

3.两手原路返回，重新合于小腹前，全身放松；

4.换为单举右手。

这个动作看起来简单，但要想做到位，还需体会内劲儿，即手臂上举时缓缓吸气，小腹微收，单臂上举至头顶时，力达掌根，感受撑天拄地的劲力，使身体对拉拔长；手臂下落时慢慢呼气，小腹微松，尽可能地呼尽体内浊气。以上动作每天重复30次，对脾胃有很好的调节作用。▲