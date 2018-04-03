督脉起于胞中，下出会阴，沿着背部正中线上行入脑内，沿头部正中线，经头顶过额、鼻部，直至唇系带，即上牙床正中与上唇内侧连在一起的细薄带状物。督脉与任脉上交于唇，下交于会阴之间，任、督二脉贯通，使气血形成一个运转的循环，称为“小周天”。

中医认为，背部为阳，督脉循行于背部正中线，且联系着手三阳经和足三阳经，使阳经之气都交会于督脉的大椎穴，故能调节全身阳经，总领、督导一身阳经的脉气，是“阳脉之总纲”和“阳脉之海”，对人体气血具有推动、温煦和固摄的作用，即帮助人体气血正常输送、维持人体体温、防止气血无故流失。因此，督脉是人体“精气神”的源泉。因其出肾循腰，贯脊而上，直系脑门，直接影响肾、脊髓和脑的生理功能。

督脉起于小腹正中，正当“丹田”，为男子藏精、女子蓄血之处。它还联络着人体的诸条经络，且通过其分支与肾相连。肾为命门之所在，内藏元阳，是全身脏腑器官动力之源，且元阳要借助于任督之脉通行而布达全身。同时，肾为先天之本，与骨和髓的生长发育、骨的功能及生殖功能密切相关。先天发育不足、男子精冷不育、阳痿不举、腰背酸痛、筋骨无力、遗尿、小便频数等症皆可在督脉上“做文章”；女性手足不温、怕冷、行经期间小腹冷痛、宫寒、不孕、便溏、腹泻、脸色晦暗、长黄褐斑等症状，也常责之于督脉。

督脉入脑，脑为“髓海”、“元神之府”，髓海充盈，则思维敏捷，精神饱满；反之，若髓海不充，则智力低下或迟钝，精神萎靡，甚至困倦嗜睡。因此，凡是有头脑及五官疾病，如癫痫、头晕、头痛、口眼歪斜、耳鸣、眼花、神志不清等症，常取督脉循行于头面部的穴位治疗。比如人中穴，就经常用于抢救中暑、昏迷等症，有回阳救逆的功效。

保持督脉气血充足、通畅，可使人体阳气充盈，让人感觉筋骨舒展、头脑聪明、精力旺盛，男子精壮，女性月经顺畅。具体的方法有：

1.晒督脉，当春秋气温较暖，阳光灿烂时，可到户外晒背、晒头顶，采纳大自然的阳气以温煦阳经。

2.背部撞墙，靠墙放松站立，用背部向后撞击墙壁，待身体弹回后再次撞击，通过撞墙使背部督脉通畅，提振阳气。

3.滚背，坐在瑜珈垫上，双手置于膝前，然后向后滚动。

4. 敲督脉，使用拍打棒沿背部正中线，从骶部向上拍打至大椎穴，一定要注意方向，因为自下向上是“补”，反方向则为“泻”，并注意保持一定的节奏和弹力。

5. 督脉灸，把艾条放于艾灸床或艾灸盒中点燃，艾灸背部的督脉。▲