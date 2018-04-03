坚决不吃凉 菜味必须淡 爷爷的养生“怪习惯”

今年春节前，爱人准备贴春联，被我阻止了。因为爷爷去年刚去世，享年95岁，无疾而终。按照习俗，亲人去世的第一个春节，家中是不贴春联的。由此想到了爷爷生前的一些琐事，最深刻的印象是古怪。

爷爷不爱说话，记忆中从来没听过他连续说话超过五句。但他是个讲究的人，常戴着一顶帽子，衣着整洁，拄着拐杖。他不爱说话，因此最多的记忆都跟吃饭有关。爷爷吃饭时也几乎不说话，偶尔闭着眼睛慢慢地咀嚼。让我觉得奇怪的是，经常吃到一半时，爷爷会要求把饭热一下再吃。妈妈私底下解释说，爷爷胃不好，饭菜稍微凉一点，就坚决不再吃。有时，他会要求在米饭里泡一些热水再继续吃。

爷爷还有一个“怪习惯”，就是不能吃咸的。印象中，他从未评价过几个子女所做饭菜的口味如何，但唯一挑剔的就是菜的咸淡程度。我妈做菜已经很少放盐了，甚至被舅舅们说没有什么味道，即便如此，爷爷有时在我家吃饭，甚至会因为觉得某道菜咸，甩下筷子不吃了，吓得我妈赶紧重做一道更淡的菜。

坦率地讲，我当时年幼，对这样一个不爱说话、动不动就因为“鸡毛蒜皮”小事发火的爷爷，印象自然不会特别亲切。但是，我一直很关心他的身体。一年年过去，身边许多长辈纷纷得了糖尿病、高血压等老年常见病，并很快拖垮身体、相继去世。而爷爷只得了一些因年老而导致的局部小毛病，血糖、血压和血脂从来都是正常的。直到临终前，都没有出现过心脑血管方面的问题。后来学医才了解，饮食的温度和咸淡对人体健康的重要性。

食物的温度。我们的祖先本来和其他动物一样，吃的是生的、凉的食物，掌握了火的使用方法后才能吃上熟食、热食。食物熟了更容易消化，而保持一定温度，能避免胃肠道消耗过多能量用于消化食物。

食物的咸淡。自从人类学会使用食盐作为调味料，它已经成为日常生活的必需品。许多人口味重，喜欢多加盐，以提高食物美味程度。但现代医学表明，过量吃盐是导致高血压的直接因素之一。另外我认为，如果高蛋白、高脂肪食物的味道比较淡，很难刺激食欲，增加食盐用量会让人胃口大增，从而增加高蛋白、高脂肪食物的摄入量，导致高血脂、糖尿病等疾病。

爷爷解放前在江淮地区做食盐生意。我难以理解，为什么作为盐商的爷爷会如此“吝啬”用盐；长期行走江湖的人，为何如此“娇气”。但他这两个“古怪”的饮食习惯，不仅让看似体弱多病的爷爷健康长寿，还逼着孝顺的家庭成员们跟着养成严格控制吃盐，并吃热食的习惯。父辈们虽然逐渐进入老年，但没有一个人出现高血压、糖尿病等慢性病，可能与此大有关系。

我和爱人因为工作原因，常年在医院食堂吃饭。暂且不论口味如何，最大的缺点就是太咸，且不能保证温度。一开始苦于条件限制，后来我们因地制宜，要一碗热面汤或热水，把凉了或者太咸的食物在里面过一下，就可以做到少盐且有温度了。▲