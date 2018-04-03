孤独就像肌肉萎缩 建好朋友圈心态更积极

有不少老人退休后，生活圈子越来越小，喜欢生活在自己的小世界里；有些身患疾病，行动不便，长期待在家；有些由于丧偶或突遭变故，心情抑郁，不愿主动与人交流……美国纽约大学临床心理学博士盖伊·温奇把孤独比作人际关系的肌肉萎缩，“社交肌肉”越缺乏，越容易萎缩，所以老人要迈过心里“那道坎”，走出家门，进入更广阔的世界。

更新观念。国际人道主义组织秘书长让·弗朗索瓦·塞雷斯表示：“对抗孤独症，就要防止排斥、自主感缺失的产生，要加强与其他人分享观点、传递价值观。”老人即便退休，仍然对社会有贡献。建议老年朋友积极参加社会活动，证明自己是社会的一分子。结交新朋友，特别是与同龄人沟通和交流，孤独感自然化解。

调整心态。有的老人退休后一时不能适应，生活不顺心，觉得自己不如其他人，害怕遭到嘲笑不愿与人交往。角色改变，心理落差大非常正常，老人可以慢慢调整心态，接纳自我，欣赏他人，怀揣一颗阳光、积极的心才能更快地融入新生活和新圈子。

以老带新，拓展朋友圈。同学、同事、发小、同乡等老朋友可是老人拓展圈子的好帮手，要经常与他们保持联系，经常走动。适当时，老人之间可以相互推荐新朋友，使各自的朋友圈不断扩大。

根据爱好建圈子。每个老人都有兴趣爱好，不妨根据自己的喜好，建立朋友圈。1.以兴趣爱好为中心建兴趣圈。比如有的老人爱下棋、画画，可以建立棋友圈、画友圈，一起切磋，分享快乐。

2.以老年大学为中心建学友圈。老年大学的同学一起学习交流，不仅能让老人享受友谊的快乐，更能丰富生活，增长见识，紧跟时代步伐不落伍。

3.以小区为圆心建邻里圈。“千金买屋，万金择邻”，邻里间热情相助，友好往来，能让老人更有安全感和归属感。

4.以社会活动为圆心建公益圈。老人可积极参加公益活动，比如关心下一代、送温暖、关爱留守儿童等，在公益活动中既能和志同道合者一起帮助更多人，还能在无私奉献中升华人生价值。

5.以旅游为圆心建旅友圈。老人在身体、心理状况良好的情况下，可以和志趣相投的人一起出去看看世界，拓宽视野，陶冶情操，收获友情。▲