周末睡懒觉 空腹喝咖啡 这些习惯损害健康

健康的身体离不开好习惯，看似不起眼的小事会带来巨大的隐患。美国《赫芬顿邮报》近日载文，刊出多位医学专家总结出的有损健康的不良习惯。

久坐一整天。美国人体工程学专家施密茨博士表示，工作、玩电脑、看电视等长时间久坐，会增加癌症、糖尿病、血液凝块、精神萎靡等问题的风险。

平时缺觉，周末补觉。睡眠不足可导致高血压、糖尿病、抑郁症、心脏病、肥胖症、组织损伤和炎症等多种疾病，也会降低大脑功能、反应速度，降低工作效率。周末补觉会打乱生物钟。良好的习惯是每天保持正常作息、早睡早起，尽量使大脑和身体与自然节律保持一致。

早起空腹喝咖啡。美国营养学家萨维奇博士表示，经过一夜的睡眠和禁食，身体可能会脱水，早上空腹喝咖啡会加重症状。建议起床后先喝一杯温开水，之后再边吃早餐边喝咖啡。

出门漏涂防晒霜。研究发现，经常使用防晒指数（SPF）至少为15的防晒霜可以使鳞状细胞癌和黑色素瘤风险分别减少40%和50%。纽约市整形外科医生佐克曼表示，除夏季外，滑雪、滑冰、徒步旅行等也应当涂抹防晒霜。

网上自诊。洛杉矶泌尿系统癌症研究专家拉米恩表示，很多人一旦感觉不舒服就会上网搜索相关信息，并自我诊断病情。然而，缺乏专业知识以及良莠不齐的网络信息会导致盲目自诊，既容易夸大病情，加重心理负担、影响情绪，又延误病情。

吃饭狼吞虎咽。洛杉矶综合临床营养师米莱马蒂建议，吃饭细嚼慢咽，既缓解紧张情绪，又能促进营养吸收，预防暴食及肥胖，调节血糖和情绪，提升总体幸福感。

沉迷手机及社交媒体。一些手机上瘾者短时间见不着手机就会焦虑紧张，不知所措。研究表明，过度使用社交软件也会对心理健康产生很大影响，增加焦虑和抑郁风险。专家建议，如果实在难以自控，最好删除或隐藏手机上的一些软件。

牙刷放在卫生间。口腔卫生关乎全身健康。美国牙科专家卡默博士表示，冲马桶时，细菌会污染卫生间空气，牙刷牙具也会受到污染。

饮食隐糖摄入过多。过量吃糖的危害丝毫不亚于过量吃盐，易导致肥胖症和糖尿病等多种疾病。美国心脏协会指出，成年男女每天糖摄入量分别不超过37.5克和25克。平日饮食应注意少吃糖，特别是含有大量隐糖的加工食品。喜欢吃甜食的话可以在食物中适当加点蜂蜜。

超负荷工作。过量工作增加皮质醇水平和肾上腺素水平，导致高血压、体重增加、肠易激综合征、心脏病、焦虑抑郁、神经衰弱、性欲减退和生育能力下降等问题。伦敦生活教练哈特建议，保证充足睡眠，适当减轻工作量，注意午休及每周适当放松休闲。

整天盯着屏幕。美国佛罗里达眼科专家门德尔松表示，如今人们的“屏幕时间”越来越长。手机、电脑、电视等屏幕设备散发的蓝光会干扰人体昼夜节律，影响睡眠。蓝光也是黄斑变性的一大主要风险因素，导致严重视力丧失。使用电子产品每20分钟就应该让眼睛休息一下。▲（陈宗伦 编译）