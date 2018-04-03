多种因素致PM2.5徘徊京城

刚进4月，京城的空气质量就有些“一筹莫展”。4月1日上午，北京市PM2.5浓度从6时的145微克/立方米升高到11时的247微克/立方米，5个小时内升高幅度超过100微克/立方米，出现爆发式增长。针对本次污染过程，国家大气污染防治中心副主任柴发合研究员分析，不利的气象条件、工业排放量增加等因素推高污染物浓度。预计今日污染状况将有所改善，但可能会有短暂沙尘天气。

气象不利工业排放增加

今年3月以来，中高纬地区大气以纬向环流为主，南北温差小，冷空气弱，京津冀区域风力小，低层以弱偏南气流为主，同时出现区域性逆温，小风静稳天气超过20天，相比去年同期增加10天以上，气象条件非常不利于大气污染物的扩散。

随着采暖期的结束，京津冀及周边地区秋冬季错峰生产的各类工业企业恢复生产，在民用采暖排放大幅减少的同时，工业企业污染物排放显著增加。其中，水泥建材等行业影响大，污染源排放“此消彼长”。

3月31日0时到4月2日2时，京津冀及周边地区“2+26”城市中有4个城市PM2.5日均浓度达到重度污染。区域内城市PM2.5日均浓度最高值和小时浓度最高值均出现在北京，分别是4月1日176微克/立方米和4月1日13时257微克/立方米。

PM2.5中硝酸盐占比大

柴发合分析，从颗粒物组分特征看，随着PM2.5浓度的升高，北京、天津、唐山和新乡均呈现硝酸盐浓度和占比显著上升的特征，重污染期间硝酸盐占比达到30%～40%，主要来自工业和机动车排放氮氧化物的二次转化。

从常规污染物相对占比分析，北京市PM2.5浓度出现爆发式增长时，二氧化硫、一氧化碳和PM2.5相对占比明显增加，同时气象监测数据显示为弱东南风，因此推测此时段北京地区受到偏东、偏南方向污染物传输的影响。

柴发合表示，多家研究单位的模式模拟结果也表明，3月31日夜间和4月1日早晨，北京市PM2.5浓度的两次抬升，主要受来自西南和偏东方向污染物输送以及本地机动车排放的共同影响。

预计污染今日有所改善

柴发合表示，根据最新的空气质量预测预报，预计昨日夜间至今日凌晨，受冷空气南下影响，污染自北向南逐步缓解；但部分地区可能受短暂沙尘天气影响，PM10浓度有所升高。4月3日，此次污染过程基本结束。

清明节期间，预计受较强冷空气和降水影响，京津冀及周边地区大气扩散条件总体有利，区域大部分地区空气质量良好。（记者 吴婷婷）