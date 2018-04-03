娃不爱喝水咋办？5招就搞定

春天易上火，家长总是苦口婆心地提醒孩子记得多喝水，并嘱咐上学要带水壶，却发现一天下来，孩子根本没喝几口。近日，美国《父亲》杂志刊文，5招能让孩子爱喝水。

1.营造乐趣。家长可让孩子挑选一个造型独特的水杯，再配上一根可爱的吸管，让喝水变成游戏，成为值得孩子期待和开心的事。

2.形成规律。当孩子有了专属水杯，家长可根据其上下学、吃饭时间、外出游玩等日程，协助建立固定的饮水习惯。比如孩子刚回家，要先喝水，或者每次饭前先喝一杯水。周末出游时也别忘了帮孩子准备一个装满水的水壶，让他知道可以随时随地补充水分。

3.设个小目标。给孩子的水杯上标上刻度，1岁后，每天喝240毫升水；2岁每天喝480毫升，以此类推。每天完成喝水目标后，家长要鼓励一下孩子。

4.少喝饮料果汁。一旦孩子尝到果汁、饮料的甜头，很可能养成用甜饮料解渴的习惯。因此，家长务必一开始就要让孩子远离饮料果汁的诱惑。

5.养成自觉喝水的习惯。要让孩子养成自觉喝水的好习惯，必须先让其知道离自己最近的饮水机或水壶在哪里，让孩子想喝水时随时都能有。这样孩子才会懂得什么时候该喝水，要自己装水，不需要大人耳提面命。