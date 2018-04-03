中药熬出来后，会剩下一大堆的中药渣，直接倒掉有点可惜。医生提示，一些中药内服处方采用熏洗、外敷、烫熨等中药外治法，让药性从皮肤渗透，也可达到外治的效果。

“以糖尿病患者常服的中药为例，患者就可将这些中药残渣用来泡脚。”重庆大学附属肿瘤医院药学部药师夏婕妤说，用温水浸泡的中药渣泡脚，能促进血液循环。接受药渣轻微的物理刺激，可以起到舒活经络、温暖全身、促进睡眠的作用。

“同时，糖尿病患者使用中药渣泡脚，还可缓解糖尿病引起的皮肤干裂、血液循环不畅、脚痛脚麻等并发症。”夏婕妤介绍。

医生提示，如果中药内服处方是治疗睡眠方面问题的，最适用的外用方法是做药枕。对患有失眠或睡眠质量不佳等症状，且对中药不过敏的患者，可将煎煮过后的药渣晾晒干后，加干陈皮，用纱布包起，做成枕头或放在枕头下面，能起到安神助眠的作用。

中药内服处方外用妙处多，但也有需要注意的地方：首先，外用治疗时间不宜太长。熏洗、热敷、泡脚时间以15~20分钟为宜。需要注意的是，皮肤过敏、有伤口的人群不可用。

其次，泡脚足疗不要选用金属盆。“中药泡脚、熏洗最好用木盆、搪瓷盆，别用金属盆。因为金属化学成分不稳定，容易与中药中的鞣酸发生反应，生成鞣酸铁等有害物质。”夏婕妤说，药渣泡脚后，应用清水洗净，避免中药药液色素沉留。