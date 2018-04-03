春吃香椿有讲究：食前焯烫、不要炸或腌

农历三月正是香椿应季之时，香椿嫩芽脆嫩甘美，营养丰富，堪称席上珍蔬。但食用时却有讲究。怎样才能吃到安全又营养的香椿呢？唐山市中医医院全国二级公共营养师副主任王清贤来说说香椿那点事。

香椿不仅风味独特、诱人食欲，而且营养价值较高，富含丰富的钙、镁、钾、胡萝卜素、维生素B、维生素C，是蔬菜中的佼佼者。研究证明，香椿中还含有丰富的多酚类抗氧化物质，是美容保健的佳品。

王清贤介绍，中医认为，香椿芽性凉、味苦平，入肺、胃、大肠经，清热解毒、健胃理气、润肤明目、杀虫。主治疮疡、脱发、目赤、肺热咳嗽等病症。香椿浓香鲜美，质脆多汁，是药食同源的天然绿色食品。但是，香椿也不是人人都适宜食用的，所以怎么吃是有讲究的。

春食香椿要趁早

香椿芽以谷雨前采摘为佳，叶厚边红品质者为上品。谷雨后，香椿叶纤维老化，口感欠佳，营养价值也会大大降低，亚硝酸盐的含量更会增加，因此香椿芽应吃早、吃鲜、吃嫩。等到4月中旬之后，大部分香椿芽中的硝酸盐含量都超过了食用的标准。

食前焯烫是妙招

香椿食前须在沸水中焯烫1分钟左右，可以除去三分之二以上的亚硝酸盐和硝酸盐，同时可以更好地保存其中的维生素C和它的绿色芳香品质。

不要炸或腌香椿

很多人喜欢吃油炸香椿或是把香椿用盐腌两三天再吃，其实这些都是非常不健康的吃法。油炸香椿含油量过高，而腌制香椿之后，亚硝酸盐的含量会迅猛上升，在三四天的时候达到高峰。研究表明，在沸水中焯烫1分钟左右，可以除去香椿中三分之二以上的亚硝酸盐和硝酸盐。所以如果要腌制香椿，要焯烫之后再腌制，这样可以大大减少其硝酸盐含量。把焯烫后的香椿腌到两周之后，待亚硝酸盐含量降低之后再食用。

适量不过为最好

香椿不宜过食，以每餐30~50克为宜。据《食疗本草》载：“椿芽多食动风，熏十二经脉、五脏六腑，令人神昏血气微。”

有些人不宜吃

中医认为，香椿多走肝经，可以助阳，所以一般阳虚的人吃香椿是有好处的。但如果像糖尿病这样多属于阴虚、燥热的患者吃了，对病情的恢复没有好处。脾胃虚寒者应少食或禁食。

别和这些食物同吃

菜花 因为香椿中含有丰富的钙质，而菜花中所含的化学成分会影响到钙质的消化和吸收。所以，香椿不适宜与菜花一同食用。

黄瓜 黄瓜中含有维生素C分解酶，会破坏到香椿中的维生素C，影响人体对维生素C的吸收，使营养大大降低，故香椿和黄瓜也不宜同食。（史爱华）