运动正当时 莫负好春光

一名小朋友在苏州阳澄湖半岛旅游度假区放风筝。

朱桂根摄（新华社发）

参赛选手在2018东湖绿道（武汉）大学生马拉松比赛中。

新华社记者 熊 琦摄

春临大地，草长莺飞。随着天气日趋转暖，越来越多的人开始投身到户外健身的大潮中。生机勃勃的春天，是运动锻炼的好时机。很多传统和现代的运动项目，都非常适合在春季进行。不过，春季锻炼也应注意“张弛有度”，保护身体健康。

跑马 骑行

最美风景在路上

近日，各地马拉松赛事进入密集举行期。经历凛冬的沉寂，许多跑友的奔跑热情又一次被唤醒。从高标准的城市马拉松，到各具特色的公园马拉松、山地马拉松、桃花马拉松、摇滚马拉松，赛事的“扎堆”也给跑步爱好者带来了“甜蜜的烦恼”。

这几年，中国马拉松赛事进入高速良性的发展阶段，更多品质赛事涌现，更多人走上赛道。数据显示，2017年中国各地共举办马拉松及相关运动赛事约1100场，参赛人次近500万。跑步，业已成为全民健身蓬勃发展的最真实写照。

从健康的角度而言，春季在空气和温度适宜的条件下跑步，能够增加摄氧量、降低高血压、摆脱身体赘肉、改善心脏功能。且跑步“门槛”较低、场地可及，是“说走就走”的运动优选。

当然，与跑步热并行的，是马拉松赛场上昏厥、猝死等事件的频发。专业医生称，很多跑友经历了冬季的休养，肌肉和韧带比较僵硬，还没有为长距离奔跑做好充分准备。一旦盲目参跑，很容易“反被其伤”。因此应逐步恢复和训练，再参加马拉松比赛。

除了跑步，骑行也是春季健身的王牌项目。随着共享单车的普及和绿色低碳理念的兴起，骑自行车成为中国人出行、健身的重要选择。

骑车是一项很好的有氧运动。从跨上自行车的那一刻起，两手紧握车把，两只脚轮回踏动，全身的锻炼就已经开始了。专家指出，骑自行车可以加速血液循环，使心肺功能得到提高，对于内脏器官的耐力锻炼与游泳相当。此外，两腿依次运动能有效提高神经系统对下肢的管理准确度，防止偏废和早衰，下肢的肌力在锻炼过程中也会得到加强。

不过，骑自行车一定要做好防护措施。最好带上头盔，并佩戴吸汗效果好的手套。此外，在长途骑行时应携带修理工具和备用零件。骑行过程中集中注意力，不要盲目求快。在骑行路线的选择上，应选择那些风景优美、空气污染较轻的路段。

风筝 登山

逸兴遄飞天地间

草长莺飞二月天，忙趁东风放纸鸢。放风筝在中国有悠久的历史。

春天放风筝，对人体健康有很多益处。中医认为，放风筝者沐浴着和煦的阳光和春风，可以“疏泄内热、增强体质”。现代医学研究表明，在明媚的春光里放风筝，可以舒展筋骨，吐故纳新，促进人体新陈代谢，改善血液循环。

放风筝要讲究天时地利。4月初，中国大部分地区气温适宜，有比较稳定的上升气流，风筝很容易升空。一般风力在2—5级时，比较适宜风筝放飞。春天的风向、风速多变，要根据风速和风向变化决定是否放线、调整拉线的方向。此外，在地点的选择上，最好在公园等视野比较开阔、没有障碍物的空旷地带。

放风筝时，人不停地跑动、牵线、控制，通过手、眼的配合和四肢的活动，可达到疏通经络、调气和血、强身健体的目的。古人认为，放风筝的最高境界是“放中相牵，一线相连”。放飞后，要精神抖擞，把线看作缰绳，如同驯马一般，然后望天入静，随风筝飘移而前后奔走。

登山，也是一项适合春季进行的有氧运动。山中植被丰富，空气新鲜，负氧离子充分，在锻炼身体的同时，还能帮助人缓解压力。山间道路崎岖不平，有益于改善人体的平衡功能，增强四肢协调能力和肢体灵活度。在青山绿水中放眼远眺，可缓解眼部肌肉疲劳，预防近视，还可使紧张的大脑得到放松和休息。

专家提示，登山前，应先了解登山路线，对山上的气候特点有所了解。平时较少参加登山运动的人，要用10—20分钟做一些肌肉伸展运动。登山过程中，要控制好活动量，保持均匀使用体力，一般以无明显出汗为宜。上山时，如每一步都能有意地增加一些弹跳的动作，不仅会省力，而且还会使人精神振奋，充满活力。

下山时膝关节承受的冲击力更大，所以要慢。不要走得太快，更不能奔跑，否则会使膝盖和腿部肌肉感受过重的张力，而使膝关节受伤或导致肌肉拉伤。体重过大、膝关节不好的人应减少登山次数和时长，并在登山时使用登山杖，帮助分担体重，以减轻膝关节负担。

链 接

专家提示，春季虽是健身的好时节，但仍有问题需要注意。应充分结合春季的气候特征，用适度的锻炼来恢复人体机能水平，从而达到良好的健身效果。

寒冷的冬季过后，人体的各项机能均处在一个低潮期，对疾病的抵抗能力差。一些高强度、高消耗的运动项目达不到健身目的，还极易造成肌肉拉伤、关节肌肉扭伤。因此，运动量的适度很重要。

春季气温多变，冷暖很不稳定。健身者尤其是老年人在户外运动时要注意保暖，预防感冒。在运动时间的选择上，春季锻炼应相日而动，即在太阳升起后和落下前进行，此时的气温与环境都更适合健身锻炼。

春季也是雾霾天气多发的季节，人在这样的环境下进行户外运动，很容易将空气中的浮尘和杂质吸入肺中，进而导致心血管和呼吸系统疾病的发生，影响健康。专家建议，春季健身也应室内和室外结合。

（刘 峣整理）