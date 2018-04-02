4月1日起互助献血被全面叫停 如何保障血液供应

2018年4月1日起，除个别边远地区外，我国几乎所有医疗机构的临床用血将全部来自于公众自愿自发的无偿献血。

为什么被叫停?打击非法“血头”

1998年，互助献血被正式纳入《中华人民共和国献血法》，第15条规定，为保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。具体来说，也就是在血库紧张的时候，血液中心鼓励病患亲友进行献血，亲友献血后，可持献血证到所在医院，为病患换用所用的等量血液。

然而，作为无偿献血的形式之一，如今却被越来越多的不法分子钻了空子，催生出血头卖血的产业链。

“有偿互助献血，400CC-400元，急需献血人员，当场发放献血金。”类似的广告常常贴满各大医院附近的街头巷尾，随处可见。他们以低价招募社会人员假扮病人亲友去互助献血，然后高价卖给病人，从中赚取差价，使无偿献血变为了有偿献血。

2017年9月，根据广西壮族自治区公安厅信息显示，在南宁血站周边长期盘踞着三个有组织、有分工的犯罪团伙，他们一袋400毫升的全血，以300元到400元的价格从卖血人处购入，再以600元到800元的价格卖给患者，一个单位的血小板，“血头”收购价是400元到800元，卖出价则高达1100元到1500元。

无独有偶，2017年2月，北京市朝阳区检查院以涉嫌非法组织卖血罪对犯罪嫌疑人进行逮捕。二人分工明确，周某负责在医院血液中心寻找需要用血的病人或其家属，与客户商定价格，一般为1500元/400ml,赵某则组织手下通过微信、QQ、线下发放小广告等方式联系献血人员，交代如何应付医生询问，并带到献血站。

非法卖血猖獗正是制度存在漏洞。周某到案后称，由于医院及献血站对于献血人与用血人之间的关系不进行实质性审查，献血站不可能一一识别，只需用血病人在《互助献血单》上填写双方的信息，卖血活动就能轻而易举。

血从哪里来?无偿献血是关键

不少人担心，全面停止互助献血之后，各地还能否保障医疗机构对于用血的需求?北京市卫计委曾在2月底回应称，积极协调采供血机构和临床用血机构，提前部署并制定预案。北京卫计委联系兄弟省份血液管理部门调剂调入血液。目前，河北、山西、湖北、湖南等地均向北京调剂了血小板，河南、湖北、山西和河北向北京调剂了红细胞。

不过，要真正减少互助献血，提高主动无偿献血比例是关键。在美国，所需的血液基本由无偿献血来保障。根据美国红十字会(ARC)数据统计，18~65岁的人当中，38%有献血的意愿，无偿献血人数在1千个人中超过了30人次。在德国明确禁止以金钱或者物质作为条件鼓励人们去献血。

全国政协委员、山西医科大学第二医院血液科主任杨林花介绍，发达国家无偿献血平均7%，而我国2015年无偿献血仅为0.9%左右，远远低于发达国家，也低于世界卫生组织发布的满足临床用血的标准：1%-3%的献血。我国无偿献血总量2013年为4070吨，而就诊人数达到75亿人次，用血需求远远大于献血量。

与此同时，有专家分析，献血人群结构不合理和采供血机构属地化管理模式也是造成季节性血荒的两大主要原因。

比如，大学生群体和外来务工人员占比较高，而采血组织方式中70%是街头采血，30%是团体献血，团体献血中近半是以大学生为主，一到春节等假期，采血主要来源就没有了。

此外，江苏省血液中心2014年关于人均用血量的调查显示，当年江苏省常住人口人均用血量是3.39毫升，省会南京人均用血量是6.21毫升，是苏北一些地区的2~3倍，这就造成了某些用血量较少的地区供血量充足，但由于没有响应的调配机制，缺血的地区得不到血，血多的地区过了保质期就只能浪费。

令人欣慰的是，自南宁2017年9月互助献血全面暂停以来，当地献血人次和采血量不降反升。据南宁中心血站数据，2016年有13.2万人次参与无偿献血，采血52.74吨，较2015年分别增长3.13%和10.08%。究其原因，正是通过加大宣传协调力度，组织公务员、医务人员、高校学生等群体无偿献血。