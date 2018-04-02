“康萌大病救助计划”为贫困大病患者“减负”

近日，由国家卫生健康委员会扶贫办指导，《健康报》社、中国人口福利基金会健康报公益基金主办，萌蒂（中国）制药有限公司支持的“康萌大病救助计划”公益项目启动仪式在北京举行。作为社会力量参与健康扶贫、大病救助的积极尝试，该项目将对因病致贫、因病返贫的大病患者进行救助，首期救助对象为来自山西省临汾市大宁县因病致贫、因病返贫的9名患者。

国家卫生健康委员会财务司刘魁副司长介绍，当前，脱贫攻坚任务依然艰巨繁重。截至2017年底，全国尚有近3000万建档立卡贫困人口未脱贫，其中因病致贫返贫家庭占比40%左右，患大病和慢性病的贫困人口占比20%左右。健康扶贫是脱贫攻坚的关键战役。在国家卫生健康委员会的推动下，全国已有17个省份统一制定出台了贫困人口补充医疗保障政策，对基本医保、大病保险、医疗救助报销后的个人负担医疗费用给予再次补偿，将贫困人口住院实际医疗费用个人自付比例控制在20%左右。当前城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助筹资水平不高，城乡居民门诊、住院实际补偿水平还不高，由于家庭收入水平较低，农村地区普通群众一旦患上大病、重病，将容易导致发生因病致贫返贫。健康扶贫需要在减少存量和控制增量两个方面发力。

中国人口福利基金会理事长郝林娜表示，尽管目前我国已建立了多层次医疗保障体系，但是相对于大病贫困人群，其补偿力度仍显不足，社会资源依然是大病救助的重要补充。“康萌大病救助计划”这样的社会资源加入，体现了社会力量对健康扶贫工作的支持，这些社会资源在实现健康扶贫伟大目标过程中发挥着极其重要的作用。

《健康报》社总编辑周冰介绍，“康萌大病救助计划”公益项目是《健康报》社与萌蒂（中国）制药有限公司携手，共同响应政府号召，作为社会力量参与健康扶贫、大病救助工作的积极尝试。“首期，我们将对一次性救助山西省大宁县发布在中国大病社会救助平台上全部患者，承担需救助的资金。作为健康报公益基金的一部分，‘康萌计划’前期经过了深入调研和多方论证，未来将不断积累经验、发展壮大，汇聚更多慈善力量，用公益的火苗温暖患者的生命。”

萌蒂制药公司大中华区总经理王忠林先生说：“多年来，我们始终为中国的健康事业发展、为中国老百姓的‘健康生活 品质人生’而不懈努力。此次与健康报公益基金共同启动‘康萌大病救助计划’是萌蒂中国作为社会力量参与大病救助实践活动所做的一次有力探索，未来我们还将持续支持并关注这些患者朋友们。公益是一项持续的事业，在此我们也呼吁未来有更多的社会资源和爱心人士能加入这一项目，为中国更多因病致贫、因病返贫的患者送去一份温暖与支持。”

此次帮扶对象全部来自发布在中国大病社会救助平台上、建档立卡的因病致贫患者。遴选过程分为两步，首先由中国大病社会救助平台协助健康报公益基金，针对国家卫生健康委对口帮扶的吕梁山片区的四个县——山西省临汾市大宁县、永和县和陕西省榆林市清涧县、子洲县，以及国家中医药管理局对口帮扶的山西省五寨县中遴选出因病致贫、因病返贫的救助对象，再经基金工作组和有关专家遴选，依批次选出适合的救助人群。具体的救助金额是根据患者提供的其本人已发生的医疗费用，刨除所在地医保报销、大病保险报销、民政救助、社会救助部分后，确定其自付部分，再按照中国大病社会救助平台的救助标准测算后的数额。

下一阶段，项目组将评估救助效果和实际执行情况，对山西省永和县和五寨县发布在大病救助平台上患者进行救助。

中国人口福利基金会副秘书长武家华参加了仪式，并为爱心企业颁发荣誉证书。