“从风土到佳饮——大师的选择”主题论坛在京举行

人民网北京4月2日电 （记者权娟）为推广葡萄酒文化，3月30日下午，由汇源·佳美利雅主办的“从风土到佳饮——大师的选择”主题论坛活动在京举行。论坛上，参会嘉宾就“中法葡萄酒文化交流、欧洲酿酒技术与中国风土的结合、葡萄酒产业发展”等话题进行了探讨。

“从风土到佳饮——大师的选择”主题论坛现场

被业界誉为“飞行酿酒师”的葡萄酒大师米歇尔·罗兰先生在论坛上分享了关于欧洲酿酒技术与中国风土结合的话题。他认为，葡萄酒的风土是一个精细化的概念，酿酒师在学习先进理念的同时要结合当地的风土条件使用技术。中国是一个巨大的市场，产品的多元化是基本需求，扎根于风土特点，寻找最适合的技术手段，是酿酒的根本。

中国农业大学教授、博士生导师马会勤在论坛上指出，中国葡萄酒的从业人员应该发挥各自的优势，为中国本土葡萄酒品质达到世界一流水准而努力，用更好的产品来诠释中国风土的独特魅力。在目前整体市场环境向好的情况下，追求品质的品牌一定会在未来市场中占据重要位置。

汇源集团董事长助理杜松在现场回顾了汇源集团在葡萄酒产业方面的发展，他表示，“我产我食”的理念贯穿于汇源葡萄酒产业发展全过程。汇源集团在中法两国进行葡萄酒产地布局，致力于成为葡萄酒文化推广者。