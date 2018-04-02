糖尿病患者能不能吃葡萄?

葡萄的血糖生成指数为48，属于低生糖指数食物。每100克葡萄的血糖负荷为4.3，属于低血糖负荷食物。糖尿病人如果吃200克葡萄的话，血糖负荷为8.6，也属于低血糖负荷食物。

而葡萄干的血糖生成指数为64，属于中生糖指数食物，每100克葡萄干的血糖负荷为53.4，是高血糖负荷食物，25克葡萄干的血糖负荷为13.3，属于中血糖负荷食物。因此，糖尿病患者可以适量吃新鲜的葡萄，葡萄干就需要限量吃了。

《中国居民膳食指南(2016)》中提出，保证每天摄入200～350克新鲜水果，果汁不能代替鲜果。因此，糖尿病患者吃200克葡萄是可以的，但是不推荐吃葡萄干。

另外，葡萄中还含有花青素、多酚类化合物等植物化学物，具有抗肿瘤、抗氧化、增强免疫力等作用。葡萄中含有的酒石酸等有机酸，能刺激人体消化腺分泌，促进食欲，有利于食物的消化，同时，也对维生素C的稳定性有保护作用，推荐糖友食用。（营养师 张建芬）