十种老人幸福感强：不轻言放弃 遇事想得开 每天写日记

人活一世，最重要的是过得幸福。美国《读者文摘》近日刊文，总结出幸福感强的10种老人。

1.热爱工作。工作不仅是维持生计，更是为自己喜欢的事情打拼。研究发现，乐观者会选择自己真正热爱的工作。即便退休，老人仍会把之前的工作热情渗透到生活的方方面面，进而提升幸福感和生活质量。

2.不断创新。美国《心理学家案头参考书》杂志刊登一项新研究发现，善于利用特长，不断创新的老人，幸福感持续时间更长。比如擅长烹饪的老人，为家人准备一道新菜，爱艺术创作的老人参加艺术作品展等，都能提高幸福感。

3.不轻言放弃。遇到难题不退缩，坚持想方设法寻找解决办法的老人，成功率往往比悲观老人更大。不轻言放弃的老人始终保持着乐观心态，更善于不断寻找解决问题的新方法。

4.与乐观者为伍。美国《预防》杂志刊登新研究发现，与快乐者为伴，自己也会更快乐。如果老伴、子女及好友积极乐观，老人的生活满意度更高。

5.经常感恩。美国宾夕法尼亚大学研究人员发现，知恩图报、经常感恩的老人生活质量更高，寿命更长。经常写感谢信、参加公益活动和送小礼物等感恩之举带来的幸福感，可持续至少1个月。

6.不爱记仇。美国心理学专家大卫·米扎佩尔表示，遇事豁达，善于用更快乐的记忆覆盖不好记忆的老人，幸福指数更高。与过去“和解”，就不会让不良情绪破坏现在和未来的好心情和好生活。

7.重视人际关系。米扎佩尔表示，家人和社会的支持是幸福快乐的重要因素之一。所以，保持融洽的人际关系，得到家人、朋友的信任和尊重，经常聚会的老人幸福感更强。

8.每天写日记。美国心理学专家艾米·普泽沃斯基完成的新研究发现，每天花几分钟写下生活中美好事情的老人，性格更阳光。即便某一天过得有点糟糕，也应找些积极的事情写进日记，这可给自己积极的心理暗示。

9.喜欢微笑。微笑是乐观者最喜爱的事情之一，微笑还有很多健康益处，比如减少压力、改善情绪，让人看起来更平易近人，有助结交更多朋友等。

10.生活方式健康。除了健康饮食，老人经常锻炼至关重要。锻炼能提高大脑中血清素等“快乐激素”水平，因而生活更积极，满意度更高。此外，老人应进行适度户外运动，多晒太阳（每天至少15分钟），以增加维生素D水平，减少抑郁，改善心情。▲（方 将 编译）