葛凤麟：老祖宗的东西不能丢

葛凤麟，1955年出生，首都医科大学附属北京世纪坛医院中医骨伤科主任，国家级非物质文化遗产“葛氏捏筋拍打疗法”第四代传承人，第四批北京市名老中医，现为世界中医药学会传统知识保护研究专业委员会理事。

拍拍打打就能治病？说出来很多人都不信，但就是有这样一位高人，行走医界江湖46年，凭此祖传“功夫”，治愈患者不计其数，享誉海内外。他就是北京世纪坛医院中医骨伤科主任、国家级非物质文化遗产“葛氏捏筋拍打疗法” 第四代传承人葛凤麟。

一拍一打治愈多年顽疾

3月12日一早，《生命时报》记者来到位于北京市海淀区铁医路的北京世纪坛医院。在门诊楼三层，一块金字牌匾“国家级非物质文化遗产——葛氏捏筋拍打疗法” 格外醒目。只听中医正骨科传来阵阵“噼啪噼啪”的响声，循声望去，有一间诊室门口堵得水泄不通，拨开一层又一层的人墙，记者见到了葛凤麟主任。

一把拍，两张床，三只凳，便是葛大夫诊室内的主要“装备”。助手先帮患者按摩放松后，葛大夫便开始捏、揉、抠、拿，力道十足，患者不时地发出“啊”声。在治疗腰椎肩盘突出患者时，葛凤麟都要一手勾住床，一手折起，用肘部使劲儿按压患者的骶侧下脉。长年累月下来，葛大夫的肘部磨出了一层厚厚的老茧，肘骨也略有变形。反复使用的健身拍，每年也要拍断一两只。

这柄名为“葛氏健身拍”的独门利器，已于1988年申请了国家专利。“噼啪噼啪”看似随意，其实门道很深。葛主任说：“根据患者病情不同，拍打的力度和节奏也不同。我们身上有72对脉位，用24种不同的手法反复不停按揉，按照四条线来拍打，能够达到疏通经络、治病强身的功效。”

一位有严重骨刺、腰椎间盘突出的患者，经过治疗后直呼“轻松！舒服！”在门口候诊的张奶奶曾患有严重的坐骨神经痛，每天都坐立不安、严重失眠，经过葛大夫的10次治疗，她说：“腿脚也利索了，睡眠也好了，以前都是坐轮椅来，这几次都是自己走过来的。”葛凤麟笑言：“一般都是病情很重了，不想做手术，才‘流落’到我这儿。”期间，一位从外地赶来的患者为表谢意，亲自送来猪蹄，边鞠躬边说：“您这个工作太费体力了，要多吃些肉，好好补补。”

“绿色疗法”影响海内外

“葛氏疗法传承百年”“佛心神手杏林奇葩”“妙手回春仁德济世”……挂在诊室墙上一幅幅题字匾额，诉说着一段关于国医技术的百年传承。“葛氏捏筋拍打疗法”源于《易筋经》，由葛凤麟的曾祖父葛献宝创立，至今已有150多年的历史。

葛凤麟祖籍山东蓬莱，儿时在辽宁锦州长大。他的父亲葛长海是我国老一辈骨科专家，凭借着家传的“手艺”，他在参军期间给不少士兵治疗了筋骨伤痛。复员后，他就一直跟随父亲从医，并在1978年协助父亲对捏筋拍打正骨疗法进行研究和整理，出版了《捏筋拍打正骨学》。10年后，他又结合《医宗金鉴》和“少林拳术精义”，独创了少林气功健身拍，并获得了国家专利。

葛凤麟说，中医是真正的绿色疗法，但长期以来，人们看重中医的保健作用，却忽略了其治病救人的本质。在他的努力下，“葛氏捏筋拍打疗法”影响日益广泛。如今，“葛氏捏筋拍打疗法”已被列为国家非物质文化遗产，国家也批准成立了“葛氏捏筋拍打疗法分会”，来研究、挖掘、完善、传承、发扬绿色疗法。全国从事中医骨科的多是葛氏传人，学子遍及海内外。

“给人看好病才是硬道理”

几十年的临床经验，让葛凤麟练就了“绝活儿”：病人一进门，看走路的姿态、说话气度、举手投足，就能对病情掌握得八九不离十。

葛凤麟认为，“传承中医，一要多看病人，二要拜个好师傅，跟学历无关。他常说：“不要太在乎文化高低，给人看好病才是硬道理，好中医都是病人磨砺出来的。”

他的手艺源自传承，却也不墨守成规。葛凤麟说，中医发展不能排斥西医。借助现代医学，可以实现更精准的诊断和治疗。比如，过去诊断病情可能要做各种肢体实验，现在通过一张X光片就能查清病灶。但同时，诊病也不能依赖片子，因为那些尚未构成器质性病变的疾病，影像学看不出来，医生必须有自己的判断和思考。

对于中医的未来，葛凤麟很担忧：“很多学生觉得中医又苦又累，挣钱不多，都不太愿意干。”自己的儿子葛少侠也是在大学毕业后，才意识到“家传功夫”传承的重要性。葛凤麟却说：“传谁无所谓，最重要的是老祖宗的东西不能丢。”